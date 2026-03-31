Стало известно, почему на Харьковщине задерживается поезд
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что на Харьковщине опаздывает поезд №6920. Также железнодорожники объяснили причину задержки.
Согласно данным УЗ, поезд №6920 Огульцы – Харьков-Пассажирский отправится с начальной ориентировочно на 20 минут позже.
«Задержимся, чтобы пассажиры полтавского рейса успели совершить пересадку и продолжить свою поездку», – объяснили железнодорожники.
Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что трамваи в одном из районов Харькова изменят маршрут и не будут ходить 31 марта. Изменение маршрутов и отмена рейсов вызвана нестабильной ситуацией в энергосистеме и необходимостью ограничить количество двигающихся на пр. Тракторостроителей трамваев на участке от ул. Непокоренных к разворотному кругу «Салтовский», объяснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
- Категории: Транспорт, Украина; Теги: АО "Укрзалізниця", движение, поезда, рух, электрички;
- • Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 10:04;