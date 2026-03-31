Стало известно, почему на Харьковщине задерживается поезд

Транспорт 10:04   31.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Стало известно, почему на Харьковщине задерживается поезд Фото: АО “Укрзалізниця”

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что на Харьковщине опаздывает поезд №6920. Также железнодорожники объяснили причину задержки.

Согласно данным УЗ, поезд №6920 Огульцы – Харьков-Пассажирский отправится с начальной ориентировочно на 20 минут позже.

«Задержимся, чтобы пассажиры полтавского рейса успели совершить пересадку и продолжить свою поездку», – объяснили железнодорожники.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что трамваи в одном из районов Харькова изменят маршрут и не будут ходить 31 марта. Изменение маршрутов и отмена рейсов вызвана нестабильной ситуацией в энергосистеме и необходимостью ограничить количество двигающихся на пр. Тракторостроителей трамваев на участке от ул. Непокоренных к разворотному кругу «Салтовский», объяснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • • Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 10:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» сообщили, что на Харьковщине опаздывает поезд №692. Также железнодорожники объяснили причину задержки.".