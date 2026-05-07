Регламент безопасности требовал паузы в движении: теперь опаздывают электрички
По соображениям безопасности в Харьковской области останавливались пригородные поезда. Теперь часть электричек задерживаются, уточнили в АО «Укрзалізниця».
В результате на Харьковщине задерживаются следующие поезда:
- Поезд №6508 Беляевка – Харьков отправится с остановки Липковатовка +25 минут от графика.
- Поезд №6684 Берестин – Харьков с остановки Джгун +24 минуты.
- Поезд №6506 Златополь – Харьков с остановки +40 минут.
- Поезд №6812 Чугуев – Харьков-Левада следует со станции Эсхар с задержкой 35 минут.
- Поезд №6410 Савинцы – Харьков с остановки Дружный +37 минут.
- Региональный №811 Харьков – Изюм отправился с начальной +30 минут от своего графика.
«Просим каждого быть осмотрительными и в случае объявления эвакуации следовать указаниям железнодорожников», – добавили в УЗ.
Читайте также: «Шахед» ударил утром 7 мая по Харькову
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Украина; Теги: АО "Укрзалізниця", поезда, харьковщина, электрички;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Регламент безопасности требовал паузы в движении: теперь опаздывают электрички», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 мая 2026 в 07:46;