Регламент безопасности требовал паузы в движении: теперь опаздывают электрички

Транспорт 07:46   07.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
По соображениям безопасности в Харьковской области останавливались пригородные поезда. Теперь часть электричек задерживаются, уточнили в АО «Укрзалізниця».

В результате на Харьковщине задерживаются следующие поезда:

  • Поезд №6508 Беляевка – Харьков отправится с остановки Липковатовка +25 минут от графика.
  • Поезд №6684 Берестин – Харьков с остановки Джгун +24 минуты.
  • Поезд №6506 Златополь – Харьков с остановки +40 минут.
  • Поезд №6812 Чугуев – Харьков-Левада следует со станции Эсхар с задержкой 35 минут.
  • Поезд №6410 Савинцы – Харьков с остановки Дружный +37 минут.
  • Региональный №811 Харьков – Изюм отправился с начальной +30 минут от своего графика.

«Просим каждого быть осмотрительными и в случае объявления эвакуации следовать указаниям железнодорожников», – добавили в УЗ.

