Регламент безпеки вимагав паузи в русі: тепер спізнюються електрички

З міркувань безпеки на Харківщині зупинялися приміські потяги. Тепер частина електричок затримуються, уточнили в АТ “Укрзалізниця”.

В результаті на Харківщині затримуються такі поїзди:

Поїзд №6508 Біляївка – Харків відправиться із зупинки Липкуватівка +25 хвилин від графіка.

Поїзд №6684 Берестин – Харків із зупинки Джгун +24 хвилини.

Поїзд №6506 Златопіль – Харків із зупинки Науковий +40 хвилин.

Поїзд №6812 Чугуїв – Харків-Левада прямує зі станції Есхар із затримкою 35 хвилин.

Поїзд №6410 Савинці – Харків із зупинки Дружний +37 хвилин.

Регіональний №811 Харків – Ізюм рушив з початкової +30 хвилин від свого графіка.

“Просимо кожного бути обачними та у разі оголошення евакуації слідувати вказівкам залізничників“, – додали в УЗ.