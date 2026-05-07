Регламент безпеки вимагав паузи в русі: тепер спізнюються електрички

Транспорт 07:46   07.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
З міркувань безпеки на Харківщині зупинялися приміські потяги. Тепер частина електричок затримуються, уточнили в АТ “Укрзалізниця”.

В результаті на Харківщині затримуються такі поїзди:

  • Поїзд №6508 Біляївка – Харків відправиться із зупинки Липкуватівка +25 хвилин від графіка.
  • Поїзд №6684 Берестин – Харків із зупинки Джгун +24 хвилини.
  • Поїзд №6506 Златопіль – Харків із зупинки Науковий +40 хвилин.
  • Поїзд №6812 Чугуїв – Харків-Левада прямує зі станції Есхар із затримкою 35 хвилин.
  • Поїзд №6410 Савинці – Харків із зупинки Дружний +37 хвилин.
  • Регіональний №811 Харків – Ізюм рушив з початкової +30 хвилин від свого графіка.

Просимо кожного бути обачними та у разі оголошення евакуації слідувати вказівкам залізничників“, – додали в УЗ.

Читайте також: «Шахед» вдарив вранці 7 травня Харковом

