Потяги на Харківщині спізнюються на 30 хвилин
У АТ “Укрзалізниця” попереджають пасажирів про затримку приміських електричок у Харківській області на 30 хвилин.
Запізнення, пояснили залізничники, пов’язані із заходами безпеки.
У АТ “Укрзалізниця” уточнили, що йдеться про наступні рейси:
- №6419 Харків-Пасажирський – Савинці;
- №6605 Харків-Пасажирський – Гракове;
- №6006 Харків-Пасажирський – Дергачі.
Залізничники уточнили: потяги вже рушили за своїми звичними маршрутами. Водночас пасажирів закликали стежити за оголошеннями на станціях та подбати про власну безпеку.
- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2026 в 12:10;