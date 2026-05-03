Потяги на Харківщині спізнюються на 30 хвилин

У АТ “Укрзалізниця” попереджають пасажирів про затримку приміських електричок у Харківській області на 30 хвилин.

Запізнення, пояснили залізничники, пов’язані із заходами безпеки.

У АТ “Укрзалізниця” уточнили, що йдеться про наступні рейси:

№6419 Харків-Пасажирський – Савинці;

№6605 Харків-Пасажирський – Гракове;

№6006 Харків-Пасажирський – Дергачі.

Залізничники уточнили: потяги вже рушили за своїми звичними маршрутами. Водночас пасажирів закликали стежити за оголошеннями на станціях та подбати про власну безпеку.