Потяги на Харківщині спізнюються на 30 хвилин

Транспорт 12:10   03.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У АТ “Укрзалізниця” попереджають пасажирів про затримку приміських електричок у Харківській області на 30 хвилин. 

Запізнення, пояснили залізничники, пов’язані із заходами безпеки.

У АТ “Укрзалізниця” уточнили, що йдеться про наступні рейси:

  • №6419 Харків-Пасажирський – Савинці;
  • №6605 Харків-Пасажирський – Гракове;
  • №6006 Харків-Пасажирський – Дергачі.

Залізничники уточнили: потяги вже рушили за своїми звичними маршрутами. Водночас пасажирів закликали стежити за оголошеннями на станціях та подбати про власну безпеку.

