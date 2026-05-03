Новини Харкова — головне 3 травня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:30

Тривога звучала чотири рази: як минула ніч

Тривогу в Харкові оголосили о 23:27. Моніторингові ТГ-канали попередили: виникла загроза області – у регіоні зафіксували російські БпЛА. Відбій оголосили о 01:51. А о 03:10 на тривогу відновили – цього разу безпілотники взяли курс на Руську Лозову.

На цей раз тривога тривала до 05:25 – весь цей час дрони кружляли над областю. О 06:23 регіон знову почали атакувати БпЛА. О 07:23 дали відбій, проте вже о 07:31 Харківщина знову “почервоніла”.