Наліт шахедів на Харків і політ BMW на шаленій швидкості – підсумки 29 квітня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова та області 29 квітня.

Доба дронового хаосу на Харківщині. По Харкову та районах вдарили десятки безпілотників. У місті наліт тривав кілька годин уночі. За даними мера Ігоря Терехова, спочатку «прилетіло» по об’єктах інфраструктури в Немишлянському та Основ’янському районах. Після опівночі під ударом були локації в чотирьох районах. Найбільше дісталося Немишлянському – там російська «Герань» поцілила посеред приватного сектору. Поранення отримав літній чоловік, у жінки – гостра реакція на стрес. В Основ’янському влучання було по парковці будівельного гіпермаркету – пошкоджений садовий центр, автобуси та автівки. За підрахунками міської ради, загалом у місті є різні руйнації щонайменше 30 будівель. Здебільшого дісталося вікнам і покрівлям. Протягом дня значну частину наслідків усунули. Проте на цьому росіяни не зупинилися та зранку ще й поцілили «молнией» по території АЗС. Обійшлося без постраждалих.

Потерпала протягом доби також Харківська область. Одночасно з нічною атакою на Харків «шахеди» поцілили по близькому передмістю – селу Котляри. Вибухових поранень зазнали двоє чоловіків. Ще в чотирьох людей – жінок і чоловіка – гостра реакція на стрес. Такі дані навела Харківська обласна прокуратура. Удень окупанти поцілили ракетою по Чугуєву. Удар був по території промислового об’єкта, в навколишніх будинках вилетіли вікна, постраждала літня жінка. Ще семеро людей отримали поранення внаслідок атаки БпЛА по Барвінківській громаді, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Дісталося жителям села Петрівка. Протягом дня повітряна тривога в Харкові була майже безперервною. І на момент, коли ми готували цей випуск, Повітряні сили повідомляли про рух чергових безпілотників у бік міста.

Копи виявили водія, який забагато собі дозволив на вулиці Полтавський Шлях. Показники швидкості зафіксували TruCam, відзначила пресслужба Патрульної поліції Харківщини. Перегонника поліціянти усе ж зупинили та винесли щодо нього постанову.

У Харкові висаджують дерева. Про роботи у двох локаціях поруч із водоймами повідомили комунальники та пресслужба мерії. На Лопанській набережній озеленюють сквер. Зокрема, біля флагштока висадили п’ять дорослих лип, а навпроти – кущі калини. В Основ’янському лугопарку також з’явилися липи: висадили перші десять дерев із запланованої майбутньої алеї.

Новосілля в харківському екопарку. З Дніпра на Харківщину прибув мініпіг Клаус. Співробітники опублікували перші відео з поселенцем. У пресслужбі екопарку відзначили: Клаус уважно стежить за порядком і тримає все під контролем. Проте при спілкуванні з людьми виходить «з образу боса»: із задоволенням знайомиться та спілкується з гостями.

