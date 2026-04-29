Шестеро людей постраждали від обстрілів передмістя – прокуратура

Харківська обласна прокуратура встановила: вночі 29 квітня росіяни атакували Харків та передмістя безпілотниками типу “Герань-2”.

У Немишлянському районі Харкова через обстріли пошкоджені будинки та авто. Поранений 70-річний чоловік – він госпіталізований, а 65-річна жінка отримала гостру стресову реакцію. Тим часом в Основ’янському районі “прилетіло” по парковці гіпермаркету.

“Також під атакою опинилося село Котляри Харківського району. Пошкоджено домоволодіння та господарчі споруди. 50-річний чоловік дістав вибухове поранення. Жінки віком 76 та 55 років, а також 60-річний чоловік зазнали гострої реакції на стрес. Ще один чоловік отримав вибухове поранення, також у однієї жінки діагностовано гостру реакцію на стрес”, – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, атака безпілотників на Харків розпочалася ще ввечері. Близько 22-ї години мер Ігор Терехов повідомив про «приліт» БпЛА по об’єкту інфраструктури в Немишлянському районі. Близько 23:20 стало відомо, що безпілотник влучив у ще один інфраструктурний об’єкт — в Основ’янському районі. Там виникла пожежа. В обох випадках про постраждалих не повідомляли. Нова серія вибухів пролунала у Харкові близько опівночі. В Основ’янському районі внаслідок «прильоту» пошкоджено скління гіпермаркету, авто та два автобуси. У Немишлянському районі дрон влетів у дерево — пошкоджено близько десяти приватних будинків та постраждала людина. У Слобідському районі вилетіли вікна у багатоквартирних будинках поруч із місцем «прильоту». Також відомо про атаку на Індустріальний район.