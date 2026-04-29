Live

Шестеро людей постраждали від обстрілів передмістя – прокуратура

Події 09:46   29.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харківська обласна прокуратура встановила: вночі 29 квітня росіяни атакували Харків та передмістя безпілотниками типу “Герань-2”.

У Немишлянському районі Харкова через обстріли пошкоджені будинки та авто. Поранений 70-річний чоловік – він госпіталізований, а 65-річна жінка отримала гостру стресову реакцію. Тим часом в Основ’янському районі “прилетіло” по парковці гіпермаркету.

Обстріл Харкова та передмістя 29 квітня

Також під атакою опинилося село Котляри Харківського району. Пошкоджено домоволодіння та господарчі споруди. 50-річний чоловік дістав вибухове поранення. Жінки віком 76 та 55 років, а також 60-річний чоловік зазнали гострої реакції на стрес. Ще один чоловік отримав вибухове поранення, також у однієї жінки діагностовано гостру реакцію на стрес”, – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, атака безпілотників на Харків розпочалася ще ввечері. Близько 22-ї години мер Ігор Терехов повідомив про «приліт» БпЛА по об’єкту інфраструктури в Немишлянському районі. Близько 23:20 стало відомо, що безпілотник влучив у ще один інфраструктурний об’єкт — в Основ’янському районі. Там виникла пожежа. В обох випадках про постраждалих не повідомляли. Нова серія вибухів пролунала у Харкові близько опівночі. В Основ’янському районі внаслідок «прильоту» пошкоджено скління гіпермаркету, авто та два автобуси. У Немишлянському районі дрон влетів у дерево — пошкоджено близько десяти приватних будинків та постраждала людина. У Слобідському районі вилетіли вікна у багатоквартирних будинках поруч із місцем «прильоту». Також відомо про атаку на Індустріальний район.

Двоє загиблих, семеро постраждалих: понад 60 БпЛА атакували Харків та область

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Шестеро людей постраждали від обстрілів передмістя – прокуратура», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2026 в 09:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура встановила: вночі 29 квітня росіяни атакували Харків та передмістя безпілотниками типу “Герань-2”.".