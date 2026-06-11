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Б’ють по будинках та підприємствах: Харківщину продовжують атакувати росіяни

Події 11:28   11.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Б’ють по будинках та підприємствах: Харківщину продовжують атакувати росіяни

Росіяни продовжують терор регіону – внаслідок обстрілів на Харківщині пошкоджена цивільна інфраструктура.

Начальник Дергачівської МВА Вяячеслав Задоренко повідомив: близько 01:00 ворог випустив безпілотники по Дергачах та Безруках.

У Дергачах ворог поцілив у виробниче приміщення одного з приватних підприємств, у Безруках – по приватному будинку, пошкодивши дах та вікна. На щастя, в обох випадках минулося без постраждалих“, – написав Задоренко.

Неспокійно було й у Золочівській громаді. Так під ранок ЗС РФ ударили “Молнией” по будинку в селі Баранівка.

Унаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих“, – додав начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 11:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни продовжують терор регіону – внаслідок обстрілів на Харківщині пошкоджена цивільна інфраструктура.".