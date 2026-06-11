Новини Харкова — головне 11 червня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Як минула ніч – причини нічних тривог

Тривогу в Харкові оголосили о 00:05 – як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, на місто полетіли БпЛА. Безпілотники рухалися на Харків із півночі. О 01:18 для міста пролунав відбій, проте в області продовжили періодично літати дрони.

Ще одну тривогу дали о 03:05. На цей раз – через загрозу застосування балістики. Після чого на регіон полетіли КАБи. Тривога тривала до 4:51. Станом на 07:15 у регіоні – тихо. Інформації про вибухи та “прильоти” не було.