Новини Харкова — головне 11 червня: як минула ніч
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07:15
Як минула ніч – причини нічних тривог
Тривогу в Харкові оголосили о 00:05 – як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, на місто полетіли БпЛА. Безпілотники рухалися на Харків із півночі. О 01:18 для міста пролунав відбій, проте в області продовжили періодично літати дрони.
Ще одну тривогу дали о 03:05. На цей раз – через загрозу застосування балістики. Після чого на регіон полетіли КАБи. Тривога тривала до 4:51. Станом на 07:15 у регіоні – тихо. Інформації про вибухи та “прильоти” не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 07:15;