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Новини Харкова — головне 11 червня: як минула ніч

Події 07:15   11.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 11 червня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Як минула ніч – причини нічних тривог

Тривогу в Харкові оголосили о 00:05 – як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, на місто полетіли БпЛА. Безпілотники рухалися на Харків із півночі. О 01:18 для міста пролунав відбій, проте в області продовжили періодично літати дрони.

Ще одну тривогу дали о 03:05. На цей раз – через загрозу застосування балістики. Після чого на регіон полетіли КАБи. Тривога тривала до 4:51. Станом на 07:15 у регіоні – тихо. Інформації про вибухи та “прильоти” не було.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 07:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".