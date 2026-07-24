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“Буде дуже важка зима”: Терехов розповів, як її переживатимуть

Записано 11:10   24.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Буде дуже важка зима”: Терехов розповів, як її переживатимуть Скріншот

В етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов констатував : наступна зима буде дуже складною. Тому готуються до неї безперервно – займаються диференціацією систем водо-, тепло- та енергопостачання, встановлюють модульні котельні, “енергетичні острови”. 

Все це, пояснив міський голова, має допомогти пережити зиму, а також зробити так, щоб обстріли по об’єктах критичної інфраструктури стали менш відчутним.

“Буде дуже важка зима, і напередодні минулої зими, я теж попереджав всіх, що буде дуже напружена зима. Напружена ситуація, бо ворог б’є, навмисно б’є, по об’єктах критичної інфраструктури, по генеруючих потужностях. Крім цього, руйнує ТЕЦи, і ми це ще розуміємо. Тому ми йдемо в диференційовану систему. Але неможливо це зробити за рік, за два, за три, бо це дуже великий проєкт, і дуже великі кошти. Але ж ми це робимо сьогодні, і ми будемо продовжувати, попри обстановку, будемо працювати і робити все. Бо це необхідно, і не тільки сьогодні, коли йде війна, необхідно це буде робити в мирний час”, – зазначив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Також він зазначив, що зараз фіксують невеликий відтік людей із міста. Але з обстрілами чи тяжкою зимою це не пов’язано, упевнений мер. Люди просто виїжджають у відпустку за кордон, поки діти на канікулах і триває літо.

“Загалом я хочу сказати, сьогодні ми фіксуємо, що навпаки, попри такі складні обставини, населення Харкова практично вже 1,4 мільйона”, – додав міський голова.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2026 в 11:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов констатував: наступна зима буде дуже складною.".