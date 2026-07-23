Хід будівництва онкоцентру у Харкові показав Синєгубов: коли він запрацює

У Харкові триває будівництво нового онкоцентру, який у майбутньому має стати міжрегіональним центром лікування онкологічних захворювань, розповів журналістам на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов. Уже завершені земельні роботи та йде підготовка до заливання фундаменту підземної частини.

Під час проєктування нового онкоцентру насамперед враховували безпекову ситуацію в Харкові та області. Саме тому ключовим елементом комплексу стане підземний корпус, який дозволить не переривати лікування та надавати медичну допомогу пацієнтам за будь-яких обставин, наголосив Синєгубов.



Він наголосив, що підземний корпус буде повністю автономним — із власними системами електро-, водопостачання та вентиляції. Його з’єднають із наземними корпусами підземними переходами. Це дасть змогу пацієнтам і медикам безпечно переміщатися між відділеннями та спускатися в укриття без виходу на поверхню. Підземний корпус працюватиме як повноцінне відділення онкоцентру з операційними, діагностичними кабінетами та іншими приміщеннями, а в разі потреби зможе використовуватися як укриття більш ніж для 1100 людей. Врахують і сучасні принципи безбар’єрності.

Загальна площа майбутнього онкоцентру становитиме понад 31,5 тисячі квадратних метрів. Стаціонар буде розрахований на 510 ліжко-місць. Площа підземного корпусу – понад 3 тисячі квадратних метрів.

“На даний момент на 100% закінчені земляні роботи, також ведуться роботи з виконання залізобетонного фундаменту. На початок серпня буде бетонування другої частини фундаменту — це 1430 кубів залізобетону. Після цього планується зведення вертикальних конструкцій, а саме стіни та колони. Цього року плануємо закінчити залізобетонну конструкцію і засипати її ґрунтом”, — розповів керівник проєкту Олег Малик.

За словами Синєгубова, підземний корпус планують завершити та ввести в експлуатацію в червні-липні 2027 року. Водночас він зазначив, що будівельники вже працюють із випередженням затвердженого графіка, тому за умови стабільного фінансування роботи можуть завершити навіть раніше. Однак постачання, встановлення та запуск медичного обладнання є складним технічним процесом, а на строки реалізації також може вплинути безпекова ситуація. За таких умов введення онкоцентру в експлуатацію може зміститися на кінець 2027 — середину 2028 року.

“Весь комплекс повністю, з медичним обладнанням, якщо я не помиляюсь, становитиме близько 2 мільярдів гривень. Саме укриття, підземна частина буде коштувати орієнтовно 500-700 мільйонів, залежно від обладнання, яке або буде закуповуватись в рамках цього проєкту, або буде отримано від донорів, і такі домовленості вже є”, — додав він.

14 липня стало відомо, що в онкоцентрі вже встановили перший лінійний прискорювач для променевої терапії. За словами Синєгубова, це обладнання дозволяє проводити високоточне опромінення пухлин, мінімізуючи вплив на здорові тканини. Для прискорювача облаштували спеціальний захисний бункер. У вересні в онкоцентрі також планують встановити власний розміточний комп’ютерний томограф, окремий бункер під який готовий уже майже на 90%. Інше обладнання планують монтувати вже у захищеному підземному корпусі.



“ПЕТ/КТ — це сучасне діагностичне обладнання, яке дозволяє виявляти онкологію на дуже ранніх етапах. Звичайно, чим раніше виявити хворобу, тим більше шансів на одужання і лікування. Таке обладнання є лише в декількох містах України — Києві, Одесі та Дніпрі, однак черги там сягають кількох місяців. Ми прогнозуємо, що наш центр має стати міжрегіональним центром надання медичної допомоги онкохворим, і саме це стратегічно впроваджуємо”, — наголосив Синєгубов.



У перспективі на базі Харківського національного медичного університету планують створити лабораторію для дослідження онкологічних захворювань. За словами Синєгубова, це стане частиною майбутнього онкологічного кластера, який поєднає лікування пацієнтів, наукові дослідження та підготовку лікарів.