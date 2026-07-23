Є робота: на Харківщині пропонують вакансії із зарплатами до 60 тис. грн

Станом на 23 липня на Харківщині актуальні 2544 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія бухгалтера із зарплатою 60 тисяч гривень. Машиніст одноківшевого екскаватора отримуватиме 40 тисяч, а оператор лінії у виробництві харчової продукції – 35 тисяч.

Робітник з догляду за тваринами зароблятиме 30 440 гривень, тренер з боксу – 30 тисяч, фахівець з публічних закупівель – 27 тисяч, педагог соціальний – 26 тисяч, вальник лісу – 25 900, начальник виробничої лабораторії – 24 700, апаратник рафінації жирів та олій – 20 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів на брифінгу 23 липня, що фінансова ситуація у регіоні – складна. Бізнес виїжджає, падає дохідна частина, спостерігають “просідання” бюджету. Тому змушені бути економнішими у витратах. Однак розуміють всю важливість захисту регіону від російських дронів, насамперед – АЗС, тому звертатимуться до уряду, щоб отримати додаткове фінансування.