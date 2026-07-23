Заберуть із руками: на які спеціальності у Харкові спостерігається бум (відео)

Серед абітурієнтів суттєво зріс попит на архітектурні, будівельні та енергетичні спеціальності, тоді як зацікавленість економічними напрямками значно впала, констатував у коментарі МГ «Об’єктив» ректор Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова Ігор Білецький.

За спостереженнями ректора, злам у вподобаннях вступників почав формуватися ще три роки тому, а зараз перетворився на чітку тенденцію.

«У 2023 році така тенденція намітилася, й у 2024-му ми бачимо суттєве зростання зацікавленості інженерними напрямками. Ми бачимо, що будівельні спеціальності почали користуватися більшим попитом, ніж економічні. Енергетики почали користуватися більшим попитом, ніж економічні. Архітектори почали користуватися більшим попитом, ніж в минулі роки», — розповів Білецький.

Він підкреслив, що це зростання підтверджується не лише цифрами, а й якістю самих абітурієнтів.

“Не секрет, що є студенти, які не визначилися, які йдуть, щоб було простіше, щоб в якийсь університет вступити, бо батьки вимагають. Так от, інженерні спеціальності, як не дивно, на них мало б спроститися. Якщо логіка “нехай вступають всі, хто хоче”, а вступ на них навпаки ускладнився. Тобто більший середній бал, щоб отримати держбюджет, більший бал, щоб отримати ваучер. Тим не менше таких студентів стає більше. Ось із цього можна зробити висновок, що такі спеціальності стали популярними, бо людина розуміє, де вона буде працювати завтра, що вона буде робити після університету», — наголосив Білецький.

Аби забезпечити студентів реальним практичним досвідом та заробітком, університет активно розвиває дуальну (виробничо-орієнтовану) освіту. Якщо студент перебуває не в Харкові, йому підбирають працедавця за місцем проживання.

«Понад 60% студентів, починаючи з 3 курсу, працюють десь. Потім ми поставили питання: а скільки студентів задоволені тією роботою, де вони зараз працюють? І чи хотіли б вони її змінити на ту, яка б відповідала їхній спеціальності й вбудовувалася б в освітній процес? Виявилося, що 80% від тих, які працюють, з задоволенням би змінили ту роботу, і їм запропонували того контрагента, який би і платив їм гроші, і довів би навчання до диплому», — зазначив Білецький.

Серед системних партнерів вишу — як національні гіганти на кшталт агрохолдингу «МХП» чи заводу «ФЕД», так і комунальні підприємства: «Харківводоканал», «Харківські теплові мережі» та газові служби.

Для магістрів будівельних та інженерних напрямків у ХНУМГ готують рішення, яке дозволить виходити на ринок праці повністю готовими фахівцями із правом відкривати власний бізнес.

«Всі будівельні інженерні спеціальності потребують ще окремого сертифікату. Якщо це проєктувальник, то в нього повинен бути сертифікат інженера-проєктувальника. У мене теж є сертифікат інженера-проєктувальника, бо без нього я не можу працювати в цій професії. У нас, до речі, понад 70 викладачів мають такі сертифікати, і ми намагаємося зробити так, щоб ті компоненти, які повинні будуть вивчатися цими майбутніми фахівцями, вони отримали на магістерському рівні, а ми їм сформували оцей необхідний стаж в професії, починаючи з бакалавра», — підсумував Білецький.

За такою ж схемою університет вже співпрацює з гільдіями та Держгеокадастром для геодезистів та інженерів із землеустрою, аби випускник магістратури одразу отримував і диплом, і професійний сертифікат.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова з кожним роком повномасштабної набирають дедалі більше студентів. Щоб абітурієнти з інших регіонів та з-за кордону змогли скласти обов’язкові творчі офлайн-іспити, виш знову відкриває 17 майданчиків — як в Україні, так і в Європі.