Четвер буде неспекотним: прогноз погоди по Харкову та області на 23 липня

У четвер, 23 липня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.

У Харкові вночі термометри покажуть 12-14 градусів, вдень – 22-24, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 11-16 градусів, удень – 22-27.

Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

«Четвер буде в Україні свіжим, неспекотним… На початку наступного тижня градуси підростуть, а на початку серпня ще й любителі спеки порадуються. Але це зарано для хорошого прогнозу, поки що — свіже повітря, локальні дощі, багато сонця», — пише синоптикиня Наталка Діденко.