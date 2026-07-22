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Четвер буде неспекотним: прогноз погоди по Харкову та області на 23 липня

Погода 20:52   22.07.2026
Олена Нагорна
Четвер буде неспекотним: прогноз погоди по Харкову та області на 23 липня

У четвер, 23 липня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.

У Харкові вночі термометри покажуть 12-14 градусів, вдень – 22-24, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 11-16 градусів, удень – 22-27.

Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

«Четвер буде в Україні свіжим, неспекотним… На початку наступного тижня градуси підростуть, а на початку серпня ще й любителі спеки порадуються. Але це зарано для хорошого прогнозу, поки що — свіже повітря, локальні дощі, багато сонця», — пише синоптикиня Наталка Діденко.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2026 в 20:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 23 липня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.".