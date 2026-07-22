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Зміни у керівництві ЗСУ тривають: хто очолив Генштаб

Політика 13:03   22.07.2026
Вікторія Яковенко
Зміни у керівництві ЗСУ тривають: хто очолив Генштаб Фото: Володимир Зеленський

Новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скибюк, повідомив президент України Володимир Зеленський вдень 22 липня.

«Дуже досвідчений військовий, із яким новий Головнокомандувач пліч-о-пліч захищав Україну. Важливо, щоб усі складові нашої армії і надалі функціонували абсолютно злагоджено. Так само разом визначили, як в подальшому Олександр Сирський та Андрій Гнатов служитимуть захисту нашої держави», – зазначив Зеленський після розмови з Михайлом Драпатим та Євгенієм Хмарою.

Президент також додав, що обговорили, які організаційні рішення мають бути реалізовані. Зокрема, це стосується розвитку українських кіберсил, підготовки воїнів і посилення можливостей українських підрозділів, розвитку корпусної системи.

«Відзначено, що пріоритет для реальної здатності ЗСУ виконувати оборонні завдання – це практичний, ефективний процес мобілізації. Подякував СОУ за виконання плану далекобійних санкцій проти Росії, а також за ритмічність у виконанні мідстрайків. Євгеній Хмара займається вирішенням тих питань щодо постачання для дипстрайків та мідстрайків, які обговорювалися цими днями з бойовими командирами та виробниками зброї», – написав Зеленський.

Також, продовжив він, проаналізували поточну ситуацію на Олександрівському напрямку, у Донецькій області та інших напрямках інтенсивних бойових дій.

Зазначимо, Ігор Сибюк обіймав посаду командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, а з червня 2025 був заступником начальника Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського та призначив новим головнокомандувачем ЗСУ Михайла Драпатого.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2026 в 13:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скибюк, повідомив президент України Володимир Зеленський вдень 22 липня.".