Live

Розмінування на Харківщині – де будуть проводити роботи

Суспільство 11:03   22.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Розмінування на Харківщині – де будуть проводити роботи

У пресслужбі ХОВА повідомили, що сьогодні, 22 липня, піротехніки будуть займатися підривними роботами.

Піротехніки знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети з 11:00 до 13:00 у районі села Бражківка Ізюмського робота, пишуть у ХОВА.

Місцевих мешканців закликали не переживати – гучно буде не через “прильоти”.

Нагадаємо, раніше в ГУ ДСНС України в Харківській області писали, що за минулу добу піротехніки виявили та знешкодили 67 одиниць вибухонебезпечних предметів. Також у регіоні було 25 пожеж, 11 із них – почалися внаслідок російських обстрілів. Пожежі після ударів вирували у Богодухівському, Лозівському, Куп’янському та Ізюмському районах області.

Читайте також: Хто наказав ударити по «Епіцентру» на Салтівці, встановила прокуратура

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

РФ атакувала Харків сьогодні вранці – що відомо
РФ атакувала Харків сьогодні вранці – що відомо
22.07.2026, 11:47
Увага ворога сконцентрована на півночі від Харкова: дані Генштабу
Увага ворога сконцентрована на півночі від Харкова: дані Генштабу
22.07.2026, 08:26
Новини Харкова — головне 22 липня: як минула ніч, бої
Новини Харкова — головне 22 липня: як минула ніч, бої
22.07.2026, 08:54
Хто наказав ударити по “Епіцентру” на Салтівці, встановила прокуратура
Хто наказав ударити по “Епіцентру” на Салтівці, встановила прокуратура
22.07.2026, 10:15
У двох регіонах РФ горять склади найбільшого маркетплейса та нафтобаза (відео)
У двох регіонах РФ горять склади найбільшого маркетплейса та нафтобаза (відео)
22.07.2026, 08:11
Продовжував отримувати пенсію померлої: харків’янина підозрюють у шахрайстві
Продовжував отримувати пенсію померлої: харків’янина підозрюють у шахрайстві
22.07.2026, 09:22

Новини за темою:

22.07.2026
Троє загиблих та 11 постраждалих, серед них – троє дітей: наслідки ударів РФ
22.07.2026
Увага ворога сконцентрована на півночі від Харкова: дані Генштабу
22.07.2026
Новини Харкова — головне 22 липня: як минула ніч, бої
21.07.2026
Двоє вибухотехніків загинули під час розмінування на Харківщині
21.07.2026
Пенсії жителів Харківщини на 18 грн менші, ніж у середньому по країні


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Розмінування на Харківщині – де будуть проводити роботи», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2026 в 11:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі ХОВА повідомили, що сьогодні, 22 липня, піротехніки будуть займатися підривними роботами.".