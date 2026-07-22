Розмінування на Харківщині – де будуть проводити роботи

У пресслужбі ХОВА повідомили, що сьогодні, 22 липня, піротехніки будуть займатися підривними роботами.

Піротехніки знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети з 11:00 до 13:00 у районі села Бражківка Ізюмського робота, пишуть у ХОВА.

Місцевих мешканців закликали не переживати – гучно буде не через “прильоти”.

Нагадаємо, раніше в ГУ ДСНС України в Харківській області писали, що за минулу добу піротехніки виявили та знешкодили 67 одиниць вибухонебезпечних предметів. Також у регіоні було 25 пожеж, 11 із них – почалися внаслідок російських обстрілів. Пожежі після ударів вирували у Богодухівському, Лозівському, Куп’янському та Ізюмському районах області.