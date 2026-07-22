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Разминирование на Харьковщине – где будут проводить работы

Общество 11:03   22.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Разминирование на Харьковщине – где будут проводить работы Фото: e-forest.gov.ua

В пресс-службе ХОВА сообщили, что сегодня, 22 июля, пиротехники будут заниматься подрывными работами.

Пиротехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы с 11:00 до 13:00 в районе села Бражковка Изюмского работа, пишут в ХОВА.

Местных жителей призвали не переживать – громко будет не из-за «прилетов».

Напомним, ранее в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области писали, что за минувшие сутки пиротехники выявили и обезвредили 67 единиц взрывоопасных предметов. Также в регионе было 25 пожаров, 11 из них – начались в результате российских обстрелов. Пожары после ударов бушевали в Богодуховском, Лозовском, Купянском и Изюмском районах области.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2026 в 11:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ХОВА сообщили, что сегодня, 22 июля, пиротехники будут заниматься подрывными работами.".