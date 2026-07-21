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Двое взрывотехников погибли во время разминирования на Харьковщине

Происшествия 16:49   21.07.2026
Виктория Яковенко
Двое взрывотехников погибли во время разминирования на Харьковщине Фото: Нацполиция Украины

Во время разминирования деоккупированной территории Харьковщины погибли взрывотехники Нацполиции 39-летний Максим Мовчан и 41-летний Анатолий Радковский.

Трагедия произошла 20 июля, сообщили в Нацполиции Украины.

«В результате детонации взрывоопасного предмета они получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшие более 20 лет посвятили службе в органах внутренних дел и Национальной полиции Украины.

«С первых дней полномасштабного вторжения рф они бок о бок выполняли чрезвычайно сложные и опасные задачи по разминированию деоккупированных территорий Киевской, Харьковской, Херсонской и других областей Украины», — рассказали в полиции.

Полковник полиции Максим Мовчан – кандидат юридических наук, уроженец Винницы. В 2022 году он был награжден отличием президента Украины «За оборону Украины», а также ведомственными наградами МВД Украины и Национальной полиции.

Подполковник полиции Анатолий Радковский родился в Горловке в Донецкой области. За честное исполнение служебных обязанностей он неоднократно был отмечен ведомственными наградами.

«Их гибель стала тяжелой утратой для всей полицейской семьи. Непоправимое горе постигло родных и близких: дети потеряли родителей, жены – мужей, родители – сыновей», – рассказали в НПУ.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2026 в 16:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время разминирования деоккупированной территории Харьковщины погибли взрывотехники Нацполиции 39-летний Максим Мовчан и 41-летний Анатолий Радковский.".