Дождь может быть только ночью: прогноз погоды в Харькове и области на 22 июля

В среду, 22 июля, — облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, местами гроза, слабый туман. Днём без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры покажут 15–17 градусов, днём — 26–28, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 13–18 градусов, на востоке — 23–28.

«Дожди с грозами пройдут завтра в Одесской и Николаевской областях, местами в Черкасской области и на Закарпатье. Большая же часть территории Украины будет находиться под влиянием сухой погоды… Кому холодно, нужно немного подождать — со следующей недели в Украине повсеместно будет жарко», — анонсирует синоптик Наталья Диденко.