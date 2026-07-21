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Дождь может быть только ночью: прогноз погоды в Харькове и области на 22 июля

Погода 19:59   21.07.2026
Елена Нагорная
Дождь может быть только ночью: прогноз погоды в Харькове и области на 22 июля

В среду, 22 июля, — облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, местами гроза, слабый туман. Днём без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры покажут 15–17 градусов, днём — 26–28, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 13–18 градусов, на востоке — 23–28.

«Дожди с грозами пройдут завтра в Одесской и Николаевской областях, местами в Черкасской области и на Закарпатье. Большая же часть территории Украины будет находиться под влиянием сухой погоды… Кому холодно, нужно немного подождать — со следующей недели в Украине повсеместно будет жарко», — анонсирует синоптик Наталья Диденко.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2026 в 19:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 22 июля, — облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, местами гроза, слабый туман. Днём без существенных осадков.".