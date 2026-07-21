Под прицелом FPV: как эвакуировали женщин и детей с Дергачевщины (видео)

Полицейские вывезли с опасной территории Дергачевской громады Харьковской области четырех жителей: двух женщин, 16-летнюю девушку и годовалого мальчика. Во время движения эвакуационной машины ее попытался атаковать FPV-дрон.

«Несмотря на опасность, полицейские оперативно оценили обстановку, изменили маршрут движения и безопасно завершили эвакуацию. К счастью, никто не пострадал», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Всех эвакуированных граждан благополучно доставили в координационный центр в Харькове, где им оказали необходимую помощь.

Полиция Харьковщины в очередной раз призывает жителей прифронтовых населенных пунктов не рисковать жизнью и вовремя выезжать в более безопасные регионы. Подать заявку на эвакуацию можно по номеру 102.

Как сообщала МГ «Объектив», вечером 21 июля Дергачевскую громаду атаковали два FPV. Один дрон попал в автомобиль в Русской Лозовой, убив двух местных жительниц и ранив водителя. В Безруках FPV ударил по территории частного домовладения – пострадал мужчина.