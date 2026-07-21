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Антидроновые сетки будут заходить в Харьков, ими также затянут АЗС — Синегубов

Общество 20:34   21.07.2026
Елена Нагорная
Антидроновые сетки будут заходить в Харьков, ими также затянут АЗС — Синегубов Изображение, созданное ИИ

Из-за систематических российских атак АЗС на Харьковщине будут обустраивать антидроновыми сетками и защитными сооружениями, чтобы обезопасить персонал и посетителей, рассказал в эфире «Суспільного» начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Мы собирали на днях представителей автозаправочных сетей, разработали определенные меры по защите, пассивной защите. Да, будем затягивать антидроновыми сетками, обставлять габионами операторские, обезопашивать по максимуму и тех, кто там работает, и тех, кто там обслуживается. Такие сейчас времена, идет война, однако справимся с этими вызовами так же», — заверил Синегубов.

По его словам, прифронтовые территории пока остаются слишком опасными для восстановления или полноценной работы АЗС.

«Сейчас нужно там прежде всего обеспечить гражданскую логистику, передвижение по автодорогам. Там мы обустраиваем антидроновые сетки, они уже будут заходить на территорию Харькова. Мы определили Советом обороны области наиболее угрожающие участки, поэтому такую логистику будем защищать», — пояснил глава ХОВА.

Напомним, 11 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области повреждены либо разрушены 74 АЗС. Часть из них пострадала еще в 2022 году, весной и летом 2026-го — несколько десятков. 20 июля Синегубов информировал, что вопрос защиты АЗС могут рассмотреть на Совете обороны области.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2026 в 20:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за систематических российских атак АЗС на Харьковщине будут обустраивать антидроновыми сетками и защитными сооружениями, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".