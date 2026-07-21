Поддержка к зиме: Литва передала Харьковщине 22 тонны оборудования

Почти 22 тонны оборудования для поддержки энергетической инфраструктуры получила Харьковщина от Литвы.

Это электродвигатели, автоматические выключатели, запорная арматура, насосы, клапаны и четыре силовых трансформатора, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Полученное оборудование будет способствовать проведению ремонтных и восстановительных работ, поддержке стабильной работы энергетических предприятий и повышению устойчивости критической инфраструктуры Харьковщины, которая продолжает подвергаться российским атакам, отметили в министерстве.

Помощь поступила от Lithuania State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant, Ignitis gamyba и AB Energijos skirstymo operatorius.

Как сообщала МГ «Объектив», 21 июля мэр Игорь Терехов и посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова обсудили развитие харьковского метро, восстановление критической инфраструктуры, подготовку к отопительному сезону и дальнейшую децентрализацию систем жизнеобеспечения.