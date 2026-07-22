Сдают экзамены в ЕС: как харьковский университет борется за студентов (видео)

В Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А.Н. Бекетова отмечают, что с каждым годом полномасштабной набирают все больше студентов. Чтобы абитуриенты из других регионов и из-за границы смогли сдать обязательные творческие офлайн-экзамены, вуз снова открывает 17 площадок — как в Украине, так и в Европе.

Как рассказал МГ «Объектив» ректор учебного заведения Игорь Билецкий, несмотря на общее снижение количества студентов в сравнении с довоенными годами, динамика приема новых абитуриентов остается позитивной. Ежегодно университет зачисляет 1,5–2 тысячи первокурсников.

«Мы всегда ожидаем больше первокурсников, чем в прошлом году, и у нас где-то так и получается. Но мы еще выпускаем те большие наборы, которые были у нас перед войной, где мы набирали по 2,5–3 тысячи студентов. Мы сейчас их выпускаем, а набираем 1,5–2 тысячи студентов. То есть, так или иначе, контингент студентов уменьшается, но увеличивается и набор каждый год. У нас, по крайней мере», — отметил Билецкий.

С особым оптимизмом ректор смотрит на профильные специальности.

«Это строительство, архитектура, критическая инфраструктура, энергетика. Мы имеем огромную экспертизу и научные школы в этом направлении. Как раз такая синергия науки, практической деятельности, проектирования и развития этих направлений дает нам оптимизм», — отметил Билецкий.

Он также рассказал, что с прошлого года для поступления на архитектурные и дизайнерские специальности ввели обязательную сдачу экзаменов исключительно в офлайн-формате. Чтобы не потерять абитуриентов, университет самостоятельно развернул сеть из 17 экзаменационных пунктов на базе дружественных вузов — 12 в Украине (Полтава, Львов, Ивано-Франковск, Киев) и пять за границей (в Германии, Испании, Франции и Польше, в частности в Варшавской политехнике). Эта же сеть будет действовать и в этом году. То есть студенты могут сдать экзамены в одном из этих пунктов, не приезжая в Харьков, и учиться в Бекетовском вузе онлайн.

«Тоже был огромный хейт со стороны академического сообщества, что это невозможно. Мы, понимая, что это уже состоявшийся факт, просто взяли и начали работать. И мы только с заграничных наших площадок около 50 студентов получили», — рассказал ректор.

Особое внимание в университете уделяют ветеранам и участникам боевых действий. Как отметил Билецкий, они уже активно подают документы на поступление, и в этом году их в вузе ожидают значительно больше, чем раньше.