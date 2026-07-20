Иностранцы должны отходить очно 51% лекций: у вуза Харькова есть решения

Чтобы обеспечить как минимум 51% очных занятий для иностранных студентов — что является требованием их стран для признания дипломов — университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова ищет площадки в западных регионах Украины и задумывается о создании общего безопасного хаба в Харькове сразу для нескольких местных вузов.

Из-за ситуации с безопасностью количество иностранных студентов в университете сократилось в три-четыре раза в сравнении с довоенным периодом, когда здесь обучалось более тысячи иностранцев. Сейчас учреждение ежегодно зачисляет до сотни студентов из Азербайджана, Венесуэлы, стран Африки и других регионов, рассказал МГ «Объектив» ректор университета Игорь Билецкий.

«Если мы хотим иметь иностранных студентов, они должны к нам приехать и хотя бы какую-то часть наших курсов прослушать очно. И как раз для таких студентов, пожалуй, и мы будем вынуждены искать безопасные площадки в западных регионах… Их системы, их министерства не признают такие дипломы, если меньше 50% предметов было прослушано очно. То есть иностранным студентам нужно 50% плюс 1% прослушать программу очно. Они должны находиться здесь», — пояснил Билецкий.

Чтобы выполнить это требование, ХНУГХ также обсуждает возможность объединения усилий с другими харьковскими вузами.

«Мы об этом говорили с несколькими университетами. Возможно, мы консолидируем свои усилия и сделаем один такой хаб на Харьков, где бы мы могли как раз такие общеобразовательные предметы прочитать совместно этим студентам. Проблемы нет, есть вызов, и им нужно заниматься», — отметил ректор.