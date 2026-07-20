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Из колодца достали ребенка на Харьковщине: у мальчика – переохлаждение и ушибы

Происшествия 12:45   20.07.2026
Виктория Яковенко
Из колодца достали ребенка на Харьковщине: у мальчика – переохлаждение и ушибы

Трагедия чуть не произошла в Харьковской области — в Валках спасатели достали из дворового колодца 4-летнего мальчика, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Информацию о происшествии чрезвычайники получили сегодня, 20 июля, отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным Синегубова, ребенка с переохлаждением и ушибами уже госпитализировали. Также за мальчиком отправилась бригада «скорой», чтобы перевезти его в больницу Харькова.

«Прошу всех родителей быть особенно внимательными. Не оставляйте детей без присмотра даже на несколько минут, объясняйте им правила безопасного поведения и обращайте внимание на потенциально опасные места», — сказал начальник ХОВА.

ребенка достали из колодца в Валках

Напомним, в Харькове погиб трехлетний мальчик. 19 июля около 16:25 полиция получила сообщение о падении ребенка из окна пятого этажа многоквартирного дома в Салтовском районе. От полученных травм он погиб. На момент трагедии в квартире находились 29-летняя мать ребенка и его 7-летний сын.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2026 в 12:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия чуть не произошла в Харьковской области — в Валках спасатели достали из дворового колодца 4-летнего мальчика, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".