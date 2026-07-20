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Слухи об увольнении Сырского: Генштаб прокомментировал

Политика 16:08   20.07.2026
Виктория Яковенко
Слухи об увольнении Сырского: Генштаб прокомментировал Фото: Харьковский горсовет

Днем 20 июля в Telegram-каналах и СМИ начали распространяться сообщения, что президент Украины Владимир Зеленский якобы готовит отставку Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В Генштабе эти слухи уже опровергли.

В частности, намекали на увольнение Сырского аналитики проекта DeepState.

«Главкомы меняются — DeepState остается», — говорилось в сообщении.

Издание «Liga.net» со ссылкой на источники информировали, что Зеленский готовит отставку Сырского, а на должность Главнокомандующего ВСУ рассматривают несколько основных кандидатов. Среди них — командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, командир Третьего армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ Андрей Белецкий, командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол и командир корпуса Нацгвардии «Хартия» полковник Игорь Оболенский.

Зеленский и сам «подогревал» эти слухи — в Telegram сообщал, что встречался с Михаилом Драпатым

а также Андреем Белецким.

Однако в Генштабе ВСУ сообщили, что информация об увольнении Сырского не соответствует действительности.

«Генерал Александр Сырский продолжает исполнять свои обязанности в должности Главнокомандующего ВС Украины. Начальник Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов продолжает выполнять свои функциональные обязанности. Увольнение с этих должностей происходит на основании Указа Президента Украины», — написали в Генштабе.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов написал, что ситуация вокруг последних внутренних изменений вызвала сильные эмоции. Говорит, что понимает людей, выражающих свою позицию. И подчеркнул: позиция общества услышана.

«Ситуация разрешается профессионально, конструктивно и в пользу нашего государства. Поэтому прошу сохранять спокойствие. Дискуссия – нормальная вещь для свободной страны. Важно, чтобы она и дальше проходила мирно, без провокаций, которые бы вредили национальной безопасности. Призываю никого не хейтить. Враг внимательно следит за каждым нашим внутренним спором и ждет, когда мы начнем воевать между собой. Скажу врагам прямо: не дождетесь», — сказал он.

Буданов заверил: работа идет, результаты будут.

Напомним, 16 июля по всей Украине начались акции протеста из-за отставки министра обороны Михаила Федорова. С плакатами в его поддержку выходили в столице, Львове, Днепре, Одессе и многих других городах. В Харькове люди собирались в саду Шевченко. Некоторые на плакатах отметили, что они находятся на стороне Федорова в конфликте с главнокомандующим Сырским. Вскоре факт такого конфликта между Генштабом и Минобороны подтвердил на пресс-конференции сам президент Владимир Зеленский. По его словам, он носил системный характер и происходил «на разных уровнях», так что дело было не только в личностях. Зеленский отметил, что не снимает с себя ответственности за то, что Федоров и Сырский не смогли прийти к согласию. И добавил, что Фёдоров останется в его команде. Выходил на брифинг и экс-министр обороны. Он заявил, что ранее предлагал Зеленскому уволить главкома, потому что он якобы блокировал его инициативы. Президент отказался. Протестовали люди по всей стране и все выходные.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2026 в 16:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 20 июля в Telegram-каналах и СМИ начали распространяться сообщения, что президент Украины Владимир Зеленский якобы готовит отставку Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.".