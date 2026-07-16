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Глава СБУ Евгений Хмара временно возглавит Минобороны — Зеленский

Погода 21:24   16.07.2026
Елена Нагорная
Глава СБУ Евгений Хмара временно возглавит Минобороны — Зеленский Фото: Telegram Владимира Зеленского

Исполнять обязанности министра обороны Украины будет Евгений Хмара, который сейчас является временно исполняющим обязанности главы СБУ, сообщил президент Владимир Зеленский. После завершения всех юридических процедур его кандидатуру подадут на утверждение Верховной Радой.

Президент отметил, что уже провел встречу с Хмарой, в ходе которой обсудил проведение дальнобойных ударов по территории РФ и обеспечение украинских военных подразделений всем необходимым.

«Важно, что есть стратегическое видение, как Украине активно действовать и в дальнейшем для защиты нашей независимости и принуждения России к дипломатии. Евгений Хмара получил огромный, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций. Именно на этом должна сосредоточиться наша оборона в этой войне», — подчеркнул Зеленский.

Он также заверил, что Украина продолжит развивать все ключевые программы поддержки армии, в частности прямое финансирование боевых бригад, справедливое распределение личного состава, максимальное обеспечение военных дронами и быстрое внедрение договоренностей с международными партнерами.

«Считаю, что в существующих условиях реальная результативность в дальнобойности, реально сильная работа в сфере безопасности, которая будет гарантировать контроль за внутренней ситуацией в составляющих Сил обороны, и реальный опыт управления людьми в Центре специальных операций „Альфа“ Службы безопасности Украины должны стать преимуществом и на должности министра обороны Украины», — заявил президент.

Следующее пленарное заседание Верховной Рады назначено на 18 августа.

Напомним, акции протеста прошли утром по всей Украине из-за отставки министра обороны Михаила Федорова. С плакатами в его поддержку выходили в столице, Львове, Днепре, Одессе и многих других городах. В Харькове люди собирались в саду Шевченко. Некоторые на плакатах отмечали, что они на стороне Федорова в конфликте с главнокомандующим Сырским. Вскоре факт такого конфликта между Генштабом и Минобороны подтвердил на пресс-конференции сам президент Владимир Зеленский. По его словам, он имел системный характер и происходил «на разных уровнях», так что дело было не только в личностях. Зеленский отметил, что не снимает с себя ответственности за то, что Федоров и Сырский не смогли прийти к согласию. И добавил, что Федоров останется в его команде. Выходил на брифинг и экс-министр обороны. Он заявил, что ранее предлагал Зеленскому уволить главкома, так как тот якобы блокировал его инициативы. Президент отказался. Реакция Сырского не заставила себя ждать. В своем Telegram-канале тот намекнул на собственные достижения, отметив, что именно успешная Киевская оборонная операция дала возможность сегодня проводить брифинги в столице.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2026 в 21:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Исполнять обязанности министра обороны Украины будет Евгений Хмара, который сейчас является временно исполняющим обязанности главы СБУ, сообщил президент Владимир Зеленский.".