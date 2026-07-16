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Мальчика в Харькове ударило током: что выяснила НПУ, детей изъяли из семьи

Происшествия 14:42   16.07.2026
Виктория Яковенко
Мальчика в Харькове ударило током: что выяснила НПУ, детей изъяли из семьи

Двухлетний мальчик оказался в реанимации после поражения электрическим током в Харькове. Правоохранители проверяют обстоятельства инцидента, других детей из семьи изъяли.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 16 июля получили сообщение от медиков о госпитализации двухлетнего ребенка в состоянии клинической смерти в результате поражения электрическим током.

«Предварительно установлено, что ребенок находился дома вместе с родителями. По предварительным данным, во время пребывания на кухне мальчик получил поражение электрическим током. Родители сразу приступили к оказанию медицинской помощи и вызвали бригаду экстренной медицинской помощи, которая госпитализировала ребенка», — отметили копы.

Сейчас ребенок находится в отделении реанимации. Состояние мальчика медики оценивают как тяжелое, добавили в полиции.

«С целью обеспечения безопасности других детей, которые воспитываются в семье, они изъяты из семьи и доставлены в медучреждение для проведения медицинского обследования и оказания необходимой помощи», — добавили правоохранители.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Данные о событиях планируется внести в ЕРДР по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УКУ.

ребенка в Харькове ударило током

Видео: ГУНП в Харьковской области

Напомним, в Харькове полиция изъяла троих детей из семьи после того, как в соцсетях опубликовали видео избиения 7-летнего мальчика. Очевидица утверждала, что мать не раз поднимала руку на сына. Лично разобраться в этой ситуации пообещал руководитель облпрокуратуры Юрий Папуша. Выяснилось, что безработная 48-летняя женщина вместе с тремя детьми и своей матерью проживает в двух комнатах коммуналки в Шевченковском районе. Кроме пострадавшего, женщина воспитывает 12-летнего сына с расстройством аутистического спектра и 9-летнюю дочь. Отец двух старших детей умер, а отец младшего проживает отдельно. Мать в начале года уже привлекалась к админответственности за то, что ни разу не привела младшего сына на обязательный медосмотр. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за злостное невыполнение родительских обязанностей, а всех троих детей временно поместили в больницу с целью обследования.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2026 в 14:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двухлетний мальчик оказался в реанимации после поражения электрическим током в Харькове. Правоохранители проверяют обстоятельства инцидента, других детей из семьи изъяли.".