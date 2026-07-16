Знакомый разобрал стены дома: афера с «єВідновленням» на Харьковщине

Правоохранители считают, что жительница села Петровское Изюмского района инсценировала разрушение собственного дома, чтобы незаконно получить компенсацию по госпрограмме «єВідновлення».

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что весной 2023 фигурантка решила получить компенсацию за дом в селе, где проживает. При этом кровля жилища была демонтирована еще до начала полномасштабного вторжения РФ, а само здание не получило повреждений вследствие боевых действий.

«Чтобы создать видимость уничтожения жилья, женщина за вознаграждение попросила знакомого разобрать кирпичные стены дома, имитируя последствия вражеского удара. После этого она обратилась с заявлением о получении компенсации», – отметили правоохранители.

Во время обследования дома комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации владелица заверила, что дом разрушен в результате российской атаки.

«На основании представленных ею сведений в октябре 2024 года ей выдали жилищный сертификат на сумму почти 800 тысяч гривен. Потом эти средства женщина использовала для приобретения двухкомнатной квартиры в Балаклее», – рассказали в прокуратуре.

Впрочем, версию женщины опровергли результаты комплексной строительно-технической судебной и взрыво-технической экспертиз.

Ей сообщили о подозрении в мошенничестве, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, в Харькове будут судить уже бывшего заместителя начальника Изюмской ГВА, который в декабре 2023 года разработал схему заработка на компенсации за разрушенное жилье в рамках государственной программы «єВідновлення», сообщала Харьковская областная прокуратура.