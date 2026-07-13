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Сегодня 13 июля 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   13.07.2026
Оксана Горун
Сегодня 13 июля 2026: какой праздник и день в истории

13 июля 1772 года Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание с запада на восток. В этот день 1870 года Отто фон Бисмарк выпустил Эмскую депешу, которая спровоцировала франко-прусскую войну. В 1930-м стартовал первый Чемпионат мира по футболу. В 1947-м страны Европы приняли план Маршалла. А в 1973-м вышел первый альбом группы «Queen». В 2024-м российская армия нанесла ракетный удар по поселку Буды в Харьковском районе.

Праздники и памятные даты 13 июля

13 июля – Международный день горных пород.

Второй понедельник июля – это Международный день городских звонарей.

Также сегодня: День музыки в парикмахерских, Международный день головоломки.

13 июля в истории

13 июля 1772 года британский мореплаватель Джеймс Кук начал свое кругосветное плавание. Это была вторая экспедиция Кука. Подробнее.

13 июля 1870 года Отто фон Бисмарк разослал из Бад-Эмса по дворам Европы телеграмму, вошедшую в историю как «Эмская депеша». Подробнее.

Памятник Эмской депеше в Бад-Эмсе
Памятный знак «Эмская депеша» в Бад-Эмсе. Фото: Holger Weinandt

13 июля 1930 года начался первый чемпионат мира по футболу. Принимал состязание Уругвай. Подробнее.

13 июля 1940 года родился украинский диссидент и политзаключенный, член Украинской Хельсинской группы Иван Сокульский. Подробнее.

13 июля 1947 года во время Парижской конференции министры иностранных дел 16 стран западной Европы согласились принять план восстановления, вошедший в историю как «план Маршалла». Подробнее.

13 июля 1973 года вышел первый альбом группы «Queen». Подробнее.

13 июля 2024 года российская армия нанесла ракетный удар по поселку Буды в Харьковском районе. Враг применил тактику повторного удара, выдержав паузу между атакой первой и второй ракетами «Искандер М». В результате вторая прилетела, когда на место уже прибыли спасатели и полицейские. Подробнее.

Церковный праздник 13 июля

13 июля — собор архангела Гавриила. Подробнее.

Народные приметы

Если кукушка кукует, то лето будет длинным и жарким, а если молчит, то снег выпадет рано.

Если карпы ушли на дно водоема – будет непогода.

Что нельзя делать 13 июля

Категорически запрещено неуважение к хлебу: нельзя выбрасывать его остатки или сметать крошки на пол.

Нельзя бездельничать и долго спать.

Нельзя врать – обман обязательно раскроется.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 июля 1772 года Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание с запада на восток. В этот день 1870 года Отто фон Бисмарк выпустил Эмскую депешу".