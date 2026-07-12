Харьков без света: в мэрии рассказали, что произошло и, когда его вернут

В пресс-службе мэрии сообщили, что из-за технических проблем в сетях НЭК «Укрэнерго» и АО «Харьковоблэнерго» Харьков частично остался без света.

Проблемы с электроснабжением начались в разных районах города. Однако специалисты уже начали возвращать людям свет.

«В ближайшее время услуги электроснабжения будут полностью восстановлены», – пообещали в горсовете.

Напомним, ночью 12 июля россияне атаковали Харьков БпЛА. Под ударами оказались три района – Шевченковский, Киевский и Салтовский. Первые удары по городу зафиксировали около 03:10. Мэр Игорь Терехов проинформировал: «прилетело» по Шевченковскому и Киевскому районам. В последнем после атаки начался пожар. В результате удара дронами по городу, в Шевченковском районе пострадали более 20 жилых домов, в Киевском — горел гаражный кооператив. Людей, обратившихся за медпомощью – трое. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: досталось еще и Салтовскому району. А среди пострадавших – 16-летняя девушка.