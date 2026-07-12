Харків без світла: у мерії розповіли, що сталося і коли його повернуть

У пресслужбі мерії повідомили, що через технічні проблеми в мережах НЕК «Укренерго» та АТ «Харківобленерго» Харків частково залишився без світла.

Проблеми з електропостачанням розпочалися у різних районах міста. Проте фахівці вже почали повертати людям світло.

“Найближчим часом послуги електропостачання буде повністю відновлено“, – пообіцяли у міськраді.

Нагадаємо, вночі 12 липня росіяни атакували Харків БпЛА. Під ударами опинилися три райони – Шевченківський, Київський та Салтівський. Перші удари по місту зафіксували близько 03:10. Мер Ігор Терехов поінформував: «прилетіло» по Шевченківському та Київському районах. В останньому після атаки почалася пожежа. Внаслідок удару дронами по місту у Шевченківському районі постраждали понад 20 житлових будинків, у Київському — горів гаражний кооператив. Людей, які звернулися за медичною допомогою – троє. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: дісталося ще Салтівському району. А серед постраждалих – 16-річна дівчина.