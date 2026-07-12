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Сьогодні 12 липня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   12.07.2026
Оксана Горун
Сьогодні 12 липня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні в Україні – День рибалки. 12 липня 1543 року востаннє одружився англійський король Генріх VIII (на шостий зі своїх дружин). У 1917-му під час Першої світової війни німецька армія вперше використала проти ворога газ іприт. У 1962-му дав свій перший концерт гурт “The Rolling Stones”. У 1989-му в СРСР востаннє стратили воїна УПА. У 1997-му народилася Малала Юсуфзай, яка стала у 17 років лауреаткою Нобелівської премії миру. У 2012-му в селі Окобо в штаті Ріверс (Нігерія) сталася велика трагедія, яка забрала життя близько сотні людей.

Свята та пам’ятні дати 12 липня

Друга неділя липня в Україні – це День рибалки.

12 липня у світі – Всесвітній день бортпровідника, Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями.

Також сьогодні: Міжнародний день Малали (на честь лауреатки Нобелівської премії миру Малали Юсуфзай), Міжнародний День паперового пакета, День різноколірних очей.

12 липня в історії

12 липня 1543 року вшосте одружився “найодруженіший” англійський король Генріх VIII. Останньою його обраницею, якій вдалося все ж таки пережити чоловіка, стала Катерина Парр. Докладніше.

12 липня 1917 року армія Німеччини під час Іпрської битви в рамках Першої світової війни вперше використала отруйний газ, що за місцем використання отримав назву іприт. Докладніше.

12 липня 1962 року дав свій перший концерт британський гурт “The Rolling Stones”. Докладніше.

The Rolling Stones у 1963 році
The Rolling Stones у 1963 році. Зліва направо: Чарлі Воттс, Білл Вайман, Мік Джаггер, Браян Джонс, Кіт Річардс. Автор фото невідомий. Джерело: commons.wikimedia.org

12 липня 1989 року відбулася остання в СРСР страта українського воїна УПА та члена ОУН. Жертвою режиму став Іван Гончарук. Докладніше.

12 липня 1996 року президент України Леонід Кучма та голова Верховної Ради Олександр Мороз підписали Закон “Про прийняття Конституції України та введення її в дію”.

12 липня 1997 року народилася Малала Юсуфзай, яка стала в 17 років лауреаткою Нобелівської премії миру. Докладніше.

12 липня 2012 року в селі Окобо в штаті Ріверс (Нігерія) сталася велика трагедія, яка забрала життя близько сотні людей. Усе почалося з ДТП: автоцистерна, що перевозила бензин, намагалася уникнути зіткнення з двома автомобілями та автобусом, з’їхала в кювет і перекинулася. Місцеві жителі почали збирати пальне, що витікало. За деякий час воно спалахнуло, і пожежа охопила натовп. Загинули щонайменше 95 людей, а десятки отримали важкі опіки. У різних джерелах остаточна кількість загиблих коливається від 95 до понад 120, оскільки частина постраждалих померла пізніше в лікарнях.

Церковне свято 12 липня

12 липня вшановують пам’ять мучеників Прокла та Іларія. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо з берези вже починає опадати листя, то осінь буде рання.

Якщо хмари пливуть проти вітру – буде дощ.

Погода в цей день визначає, якими будуть наступні 40 днів.

Що не можна робити 12 липня

Не можна виходити на вулицю вночі.

Краще не палити багаття – день вважається пожежонебезпечним.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні в Україні – День рибалки. 12 липня 1543 року востаннє одружився англійський король Генріх VIII (на шостий зі своїх дружин)".