Сьогодні 7 липня 2026: яке свято та день в історії

7 липня – в Україні – День працівника природно-заповідної справи. У цей день у 2024-му на Харківщині вирішили повертати офлайн-навчання у школах. У 1987-му в Чорнобилі розпочався судовий процес над керівниками ЧАЕС. У 1933-му в Харкові наклав на себе руки Микола Скрипник. У 1881-му розпочали публікацію казки «Піноккіо». У 1572-му помер останній польський король династії Ягеллонів.

Свята та пам’ятні дати 7 липня

7 липня в Україні – День працівника природно-заповідної справи.

У світі – Всесвітній день прощення (деякі країни відзначають 27 серпня), Міжнародний день миру та любові

7 липня в історії

7 липня в історії

7 липня 1572 року помер король Речі Посполитої Сигізмунд II. Докладніше.

7 липня 1881 року розпочався процес першого видання казки “Піноккіо”. Її публікували серійно – у багатьох номерах одного з перших італійських щотижневих журналів Giornale per i bambini (Журнал для дітей). Докладніше.

7 липня 1933 року наклав на себе руки Микола Скрипник – одна з дуже суперечливих постатей радянського періоду української історії. Докладніше.

7 липня 1987 року в Чорнобилі розпочався суд над шістьма працівниками ЧАЕС (у тому числі трьома керівниками), яких звинувачували в аварії 26 квітня 1986 року. Докладніше.

7 липня 2005 року терористи-смертники з “Аль-Каїди” здійснили серію терактів у Лондонському метрополітені та автобусах. Внаслідок підриву бомб загинули 56 людей, близько 700 отримали поранення.

7 липня 2009 року у США поховали Майкла Джексона. Докладніше.

7 липня 2023 року Рада оборони Харківської області дозволила відновити офлайн-навчання у навчальних закладах регіону. Докладніше.

Церковне свято 7 липня

7 липня вшановують пам’ять преподобних Іова та Феодосія Манявських. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 7 липня гроза, то буде неврожай горіхів.

Якщо сильно пахнуть польові квіти, то скоро розпочнеться дощ.

Якщо цикади голосно скрекочуть, то скоро настане спека.

Що не можна робити 7 липня

Не можна нехтувати домашньою роботою, але не варто прати.

Не можна відмовляти в допомозі.

Не варто носити прикраси.