Військові РФ масовано атакують по АЗС у Харкові та області — підсумки 6 липня

Росіяни цілеспрямовано б’ють по АЗС. Вибухи у Харкові минулого тижня лунали майже скрізь. Місто шукає нові технічні рішення щодо захисту від FPV-дронів на оптоволокні. Вісім людей потонули на Харківщині за тиждень. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини Харкова та області 6 липня.

Про таку тактику ворога заявив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, протягом минулого тижня було багато влучань по заправках. Лише у неділю у Харкові безпілотники «Італмас» пошкодили щонайменше дві АЗС — в Індустріальному та Київському районах. У Богодухові внаслідок удару по заправці дістав поранення працівник. Найтрагічніший обстріл був в Ізюмі — там окупанти атакували АЗС із РСЗВ, внаслідок чого загинув 19-річний оператор, а ще чотири співробітниці отримали поранення. Зранку у понеділок росіяни знову вдарили по заправці у Київському районі Харкова – минулося без постраждалих. Терехов в етері телемарафону запевнив: попри масовані атаки на АЗС, у Харкові дефіциту пального чи ажіотажу немає, заправки продовжують працювати. Водночас мер закликав харків’ян та гостей міста не затримуватись на АЗС без гострої потреби, планувати візити туди за відсутності повітряних тривог та швидко їхати далі, щоб не створювати черг. Міська влада, власники мереж та військові спільно розробляють додаткові заходи безпеки для захисту станцій.

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Мер Ігор Терехов повідомив, що під ударами були Холодногірський, Шевченківський, Київський, Основ’янський, Новобаварський, Слобідський, Салтівський та Індустріальний райони. Сирени вмикалися 50 разів, а загальна тривалість повітряних тривог становила понад чотири доби. Усього зафіксували 24 обстріли. Росіяни били авіабомбами, FPV-дронами, безпілотниками «Італмас», «Молния» та «Шахед». Руйнування отримали житлові будинки, приватний сектор, дороги та цивільна інфраструктура. Через таку щільність атак тиждень став трагічним. Постраждали 74 особи, серед яких семеро дітей. Троє мешканців загинули. У Новобаварському районі ворожий удар забрав життя 15-річного хлопця, а в Холодногірському — двох випускниць медуніверситету. 23-річна дівчина загинула на місці — її вже поховали на батьківщині в Азербайджані. За життя її подруги боролися спочатку лікарі Харкова, а потім Німеччини. Попри їхні зусилля, у неділю дівчина померла.

Мер Ігор Терехов заявив: зараз міська влада, армія та конструктори постійно на зв’язку, щоб знайти технічний алгоритм для посилення захисту від таких атак. 3 липня FPV-дрон на оптоволокні потрапив у багатоповерхівку на Салтівці. Як один із варіантів протидії зараз обговорюють антидронові сітки. Терехов наголосив: це не панацея від усіх загроз, адже їх пробивають «Шахеди», не кажучи вже про авіабомби чи балістику. Рішення про доцільність та місця встановлення таких сіток приймають виключно військові, а місто допомагає там, де фахівці бачать у цьому реальний зміст.

Серед загиблих — одна дитина, повідомили в облуправлінні ДСНС. Загалом же від початку літа в регіоні втопилися вже 11 людей. Рятувальники вкотре нагадують: офіційно купатися, відпочивати біля водойм чи займатися водним спортом на Харківщині цього літа суворо заборонено. Відповідне рішення ухвалили місцеві комісії з питань ТЕБ та НС. Особливо табу стосується деокупованих територій та зон, де йдуть активні бойові дії — там заборона діятиме до самого кінця воєнного стану.

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