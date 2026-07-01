Сьогодні 1 липня 2026: яке свято та день в історії

1 липня в Україні – День архітектури, День слідчого та День державного реєстратора. У цей день 1569-го Польща та Литва підписали Люблінську унію, створивши Річ Посполиту. У 1858-му в Лондоні вперше представили теорію Дарвіна. У 1916-му розпочалася Битва на Соммі – одна з найкривавіших у Першій світовій війні. У 1997-му Гонконг перейшов від Великобританії до КНР. У 2014-му Верховна Рада заснувала орден Героїв Небесної Сотні. У 2022-му в цей день в Україні почав діяти візовий режим для громадян РФ.

Свята та пам’ятні дати 1 липня

1 липня в Україні – День архітектури, День слідчого та День державного реєстратора.

У світі – Міжнародний день анекдоту та жартів.

Також сьогодні: День ідентифікації домашніх тварин, Міжнародний день курячих крилець, Міжнародний день регі, День Канади, День раннього птаха.

1 липня в історії

1 липня 1569 року підписали Люблінську унію, створивши Річ Посполиту. Докладніше.

1 липня 1858 року Ліннеєвському товариству в Лондоні вперше представили роботи Чарльза Дарвіна та натураліста Рассела Уоллеса з теорії еволюції (“Про схильність видів до мінливості”). Докладніше.

1 липня 1916 року розпочалася Битва на Соммі. Вона стала однією з наймасштабніших і найкривавіших у Першій світовій війні. Уже в перший день британська армія втратила вбитими, пораненими та зниклими безвісти 57 тисяч солдатів, загибель понад 19 тисяч підтвердили. Ці втрати стали найбільшими для британської армії, яких вона коли-небудь зазнавала за один день. Сама битва тривала аж до 18 листопада 1916 року. Планом військ Антанти було прорвати німецьку оборону в районі річки Сомма на півночі Франції та вийти на оперативний простір. При цьому основною силою союзників були саме британські війська, французів було менше – вони ще приходили до тями після так званої “Верденської м’ясорубки”.

Попри надзвичайні втрати, союзникам не вдалося прорвати ворожий фронт. Максимальне вклинення, якого вони домоглися в битві, становило 10 кілометрів углибину. Загалом відвоювали 240 квадратних кілометрів території. Однак при цьому значно виснажили німецькі війська. Втрати всіх армій були катастрофічними. Німеччина втратила близько 500-540 тисяч людей убитими, пораненими та полоненими, Британія – понад 400 тисяч, Франція – понад 200 тисяч.

1 липня 1997 року Велика Британія передала Гонконг під управління Китайської Народної Республіки. Докладніше.

1 липня 2014 року Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні. Докладніше.

1 липня 2022 року в Україні почав діяти візовий режим для громадян РФ. Докладніше.

Церковне свято 1 липня

1 липня вшановують пам’ять безсрібників Косми та Даміана, що в Римі постраждали. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 1 липня пішов дощ, то весь місяць буде дощовим і не спекотним.

Якщо до обіду було сонячно, а після сонце зайшло за хмари, то в липні погода буде мінливою і непостійною.

Якщо на дорозі багато пилу – буде гроза.

Що не можна робити 1 липня

Не можна сваритися та заздрити.

Не треба марно витрачати гроші.

Заборонена тяжка праця.