Сьогодні 1 липня: яке свято та день в історії

1 липня в Україні – День архітектури, День слідчого та День державного реєстратора. 2022 року в цей день в Україні почав діяти візовий режим для громадян РФ. 2014-го Верховна Рада заснувала орден Героїв Небесної Сотні. 1997-го Гонконг перейшов від Великобританії до КНР. 1858-го в Лондоні вперше представили теорію Дарвіна. 1569-го Польща та Литва підписали Люблінську унію, створивши Річ Посполиту.

Свята та пам’ятні дати 1 липня

1 липня в Україні – День архітектури, День слідчого та День державного реєстратора.

У світі – Міжнародний день анекдоту та жартів

Також сьогодні: Міжнародний день курячих крилець, Міжнародний день регі, День Канади, День ідентифікації свійських тварин, День ранньої пташки.

1 липня в історії

1 липня 1569 року підписали Люблінську унію, створивши Річ Посполиту. Докладніше.

1 липня 1858 року Ліннеєвському товариству в Лондоні вперше представили роботи Чарльза Дарвіна та натураліста Рассела Уоллеса з теорії еволюції (“Про схильність видів до мінливості”). Докладніше.

1 липня 1997 року Велика Британія передала Гонконг під управління Китайської Народної Республіки. Докладніше.

1 липня 2014 року Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні. Докладніше.

1 липня 2022 року в Україні почав діяти візовий режим для громадян РФ. 17 червня відповідне рішення ухвалив уряд із подачі президента Володимира Зеленського. Чиновники скасували дію угоди 1997 року про безвізовий режим та призупинили дію угоди від 2011 року про спрощений рух у прикордонних областях Росії та України. До цього громадяни країни-агресорки, попри анексію Криму та війну, що тривала на Донбасі з 2014 року, мали змогу в’їжджати до України за закордонним паспортом. Проте з кожним роком на кордоні візитерів із РФ перевіряли дедалі ретельніше та пускали далеко не всіх, особливо обережно ставилися до чоловіків. Введення візового режиму у 2022 році відбулося на тлі повного перекриття наземних пунктів пропуску на ділянках кордону з РФ та Білоруссю, які перебували під українським контролем, а також повної відсутності авіасполучення між країнами. Наразі громадяни РФ можуть потрапити до України лише через кордон із ЄС та Молдовою.

Церковне свято 1 липня

1 липня вшановують пам’ять безсрібників Косми та Даміана, що в Римі постраждали. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 1 липня пішов дощ, то весь місяць буде дощовим і не спекотним.

Якщо до обіду було сонячно, а після сонце зайшло за хмари, то в липні погода буде мінливою і непостійною.

Якщо на дорозі багато пилу – буде гроза.

Що не можна робити 1 липня

Не можна сваритися та заздрити.

Не треба марно витрачати гроші.

Заборонена тяжка праця.