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Довжиною до 2,2 м, верхні полиці зі столиками: Укрзалізниця показала нові купе

Транспорт 21:07   13.11.2026
Тетяна Литвіна
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Довжиною до 2,2 м, верхні полиці зі столиками: Укрзалізниця показала нові купе

Вагони нового покоління, які, можливо, почнуть курсувати країною 2027 року, істотно відрізнятимуться від нинішніх. Макет майбутнього купе можна подивитися на Південному вокзалі у Києві, повідомила пресслужба залізничного відомства. 

“Зокрема, спальне місце триватиме до 2,2 м (!). Також тут буде комфортніша верхня полиця з «динамічним» столиком, більше місця для верхнього одягу та взуття, подовжений обідній стіл без гострих кутів та оновлений формат освітлення”, — кажуть в Укрзалізниці.

За даними відомства, нові вагони розраховані на 44 пасажирські місця (+10% до стандартної місткості купейного вагона). Термін служби – 50 років. У 2025-2026 роках було законтрактовано виробництво 15 вагонів. Перші з них мають поповнити парк наприкінці 2027 року. 

Водночас в Укрзалізниці кажуть, що ще приймають пропозиції щодо їхнього доопрацювання.

“Загляньте в макет нового купе та залиште чесний відгук: що вам сподобалося, а що ще можна «докрутити». Обіцяємо багато обіймів та ексклюзивні призи авторам трьох найцікавіших пропозицій!” – пропонують в Укрзалізниці.

Відео: t.me/UkrzalInfo

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Нагадаємо, раніше голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський в ефірі нацмарафону запевнив , що залізниця не залишить прифронтові громади, попри постійні обстріли. Проте відомство змінюватиме протоколи безпеки, адаптуючись до нових викликів.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2026 в 21:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вагони нового покоління, які, можливо, почнуть курсувати країною 2027 року, істотно відрізнятимуться від нинішніх. Макет купе можна подивитися у Києві".