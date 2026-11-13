Трагедія на Золочівщині: підірвалися мати з дочкою – пенсіонерка загинула

Про трагедію, що сталася у районі села Карасівка на Золочівщині, розповів зранку 13 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Дві мирні мешканки підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. 60-річна жінка загинула на місці події, а її 30-річна дочка зазнала поранень руки.

“Вкотре наголошую: мінна небезпека на Харківщині залишається високою. Якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, відійдіть на безпечну відстань. Телефонуйте за номерами 101 або 102”, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, раніше начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що за тиждень 68 гектарів території розмінували фахівці у Харківській області. Системну організацію заходів щодо розмінування та безпеки в області забезпечує Центр координації протимінної діяльності, уточнив начальник ХОВА.