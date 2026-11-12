Про темпи розмінування на Харківщині розповів Синєгубов: що ще виконано
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за тиждень 68 гектарів території розмінували фахівці в Харківській області.
“Системну організацію заходів з розмінування та безпеки в області забезпечує Центр координації протимінної діяльності”, – уточнив начальник ХОВА.
Таким чином, за тиждень на Харківщині обстежили:
- понад 33 гектари сільгоспугідь;
- 600 метрів ліній електропередач;
- 14 гектарів лісових угідь;
- 300 метрів газопроводів;
- понад 2 кілометри автомобільних доріг;
- розмінували 16 домоволодінь і 7 об’єктів;
- повторно підключили до електромережі 58 282 абоненти.
Крім того, за тиждень фахівці знешкодили 668 вибухонебезпечних предметів.