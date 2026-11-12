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Про темпи розмінування на Харківщині розповів Синєгубов: що ще виконано

Суспільство 11:44   12.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Про темпи розмінування на Харківщині розповів Синєгубов: що ще виконано

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за тиждень 68 гектарів території розмінували фахівці в Харківській області. 

“Системну організацію заходів з розмінування та безпеки в області забезпечує Центр координації протимінної діяльності”, – уточнив начальник ХОВА.

Таким чином, за тиждень на Харківщині обстежили:

  • понад 33 гектари сільгоспугідь;
  • 600 метрів ліній електропередач;
  • 14 гектарів лісових угідь;
  • 300 метрів газопроводів;
  • понад 2 кілометри автомобільних доріг;
  • розмінували 16 домоволодінь і 7 об’єктів;
  • повторно підключили до електромережі 58 282 абоненти.

Крім того, за тиждень фахівці знешкодили 668 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2026 в 11:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за тиждень 68 гектарів території розмінували фахівці в Харківській області. ".