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О темпах разминирования на Харьковщине рассказал Синегубов: что еще выполнено

Общество 11:44   12.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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О темпах разминирования на Харьковщине рассказал Синегубов: что еще выполнено

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за неделю 68 гектаров территории разминировали специалисты в Харьковской области. 

«Системную организацию мероприятий по разминированию и безопасности в области обеспечивает Центр координации противоминной деятельности», – уточнил начальник ХОВА.

Таким образом, за неделю в Харьковской области обследовали:

  • более 33 гектаров сельхозугодий;
  • 600 метров линий электропередач;
  • 14 гектаров лесных угодий;
  • 300 метров газопроводов;
  • более 2 километров автомобильных дорог;
  • разминировали 16 домовладений и 7 объектов;
  • повторно подключили к электросети 58 282 абонента.

Кроме того, за неделю специалисты обезвредили 668 взрывоопасных предметов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2026 в 11:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за неделю 68 гектаров разминировали специалисты в Харьковской области. ".