О темпах разминирования на Харьковщине рассказал Синегубов: что еще выполнено
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за неделю 68 гектаров территории разминировали специалисты в Харьковской области.
«Системную организацию мероприятий по разминированию и безопасности в области обеспечивает Центр координации противоминной деятельности», – уточнил начальник ХОВА.
Таким образом, за неделю в Харьковской области обследовали:
- более 33 гектаров сельхозугодий;
- 600 метров линий электропередач;
- 14 гектаров лесных угодий;
- 300 метров газопроводов;
- более 2 километров автомобильных дорог;
- разминировали 16 домовладений и 7 объектов;
- повторно подключили к электросети 58 282 абонента.
Кроме того, за неделю специалисты обезвредили 668 взрывоопасных предметов.