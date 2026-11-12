О темпах разминирования на Харьковщине рассказал Синегубов: что еще выполнено

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за неделю 68 гектаров территории разминировали специалисты в Харьковской области.

«Системную организацию мероприятий по разминированию и безопасности в области обеспечивает Центр координации противоминной деятельности», – уточнил начальник ХОВА.

Таким образом, за неделю в Харьковской области обследовали:

более 33 гектаров сельхозугодий;

600 метров линий электропередач;

14 гектаров лесных угодий;

300 метров газопроводов;

более 2 километров автомобильных дорог;

разминировали 16 домовладений и 7 объектов;

повторно подключили к электросети 58 282 абонента.

Кроме того, за неделю специалисты обезвредили 668 взрывоопасных предметов.