Защита на остановках и возле АЗС: где в Богодуховском районе поставят укрытия
73 первичных модульных укрытия установят в Богодуховском районе, сообщил МГ «Объектив» Евгений Шаповал, начальник Богодуховской районной государственной администрации.
20 первичных модульных укрытий появятся в Богодуховской громаде. Их планируют установить в местах массового скопления людей (центры предоставления административных и социальных услуг, парки в Богодухове, а также некоторых поселках громады, автостанции и на автобусных остановках, на железнодорожной станции, АЗС, вблизи торговых центров).
В Золочевской поселковой громаде планируют установить 5 первичных модульных укрытий на заправках, объектах торговли, в парке, возле объектов предоставления социальных услуг, детских площадках, местах выдачи гуманитарной помощи.
39 модульных укрытий запланировали установить в местах массового скопления людей во Валковской городской громаде.
В Коломакской поселковой громаде хотят поставить 5 модульных укрытий — четыре на автобусных остановках в селах и одно укрытие на железнодорожном вокзале села Шелестово.
4 модульных укрытия появятся в Краснокутской поселковой громаде: три на АЗС и одно на территории торгового рынка.
Ранее «Объектив» сообщал, как под постоянной угрозой FPV проходят обследования разрушенного и уничтоженного жилья в многострадальной Золочевской громаде. Также стало известно, почему на Богодуховщине не строят подземные укрытия.