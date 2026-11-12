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Защита на остановках и возле АЗС: где в Богодуховском районе поставят укрытия

Общество 07:30   12.11.2026
Оксана Якушко
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Защита на остановках и возле АЗС: где в Богодуховском районе поставят укрытия Фото: Харьковский городской совет

73 первичных модульных укрытия установят в Богодуховском районе, сообщил МГ «Объектив» Евгений Шаповал, начальник Богодуховской районной государственной администрации.

20 первичных модульных укрытий появятся в Богодуховской громаде. Их планируют установить в местах массового скопления людей (центры предоставления административных и социальных услуг, парки в Богодухове, а также некоторых поселках громады, автостанции и на автобусных остановках, на железнодорожной станции, АЗС, вблизи торговых центров).

В Золочевской поселковой громаде планируют установить 5 первичных модульных укрытий на заправках, объектах торговли, в парке, возле объектов предоставления социальных услуг, детских площадках, местах выдачи гуманитарной помощи.

39 модульных укрытий запланировали установить в местах массового скопления людей во Валковской городской громаде.

В Коломакской поселковой громаде хотят поставить 5 модульных укрытий — четыре на автобусных остановках в селах и одно укрытие на железнодорожном вокзале села Шелестово.

4 модульных укрытия появятся в Краснокутской поселковой громаде: три на АЗС и одно на территории торгового рынка.

Ранее «Объектив» сообщал, как под постоянной угрозой FPV проходят обследования разрушенного и уничтоженного жилья в многострадальной Золочевской громаде. Также стало известно, почему на Богодуховщине не строят подземные укрытия.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2026 в 07:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "73 первичных модульных укрытия установят в Богодуховском районе, сообщил МГ «Объектив» Евгений Шаповал, начальник Богодуховской районной государственной администрации.".