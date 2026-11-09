9 ноября в Украине – День работников культуры и мастеров народного искусства. В этот день в 1683 году родился Георг II – король Великобритании. В 1799-м к власти во Франции пришел Наполеон Бонапарт. В 1906-м начался первый в истории зарубежный визит президента США. В 1938-м в ночь с 9 на 10 ноября в Германии произошел массовый еврейский погром – «Хрустальная ночь». В 1976-м создали Украинскую Хельсинкскую группу. В 1989-м началось падение Берлинской стены. В 2022-м россияне приняли «непростое решение» — бежать из Херсона.

Праздники и памятные даты 9 ноября

9 ноября в Украине – День работников культуры и мастеров народного искусства.

В мире – Международный день против фашизма и антисемитизма.

Также сегодня: Всемирный день усыновления, Всемирный день изобретателя, Всемирный день лизинга. Начинается Международная неделя науки и мира.

9 ноября в истории

9 ноября 1683 года родился Георг II – король Великобритании. Именно он ввел традицию праздновать день рождения британского монарха не в настоящую дату, а при хорошей погоде — летом. Она существует в стране до сих пор. Подробнее.

9 ноября 1799 года произошел переворот во Французской республике, который стал концом этой самой республики и началом империи во главе с генералом Наполеоном Бонапартом. Подробнее.

9 ноября 1906 года начался первый в истории зарубежный визит президента США. Первым действующим президентом, посетившим другую страну, стал Теодор Рузвельт. Подробнее.

9 ноября 1938 года в Германии начался массовый еврейский погром, известный как «Хрустальная ночь» или «Ночь разбитых витрин». Подробнее.

9 ноября 1951 года договорились считать «днем рождения» Книги рекордов Гиннесса. Подробнее.

9 ноября 1976 года известный поэт и прозаик Николай Руденко объявил о создании Украинской Хельсинской группы. Подробнее.

9 ноября 1989 года началось «падение» Берлинской стены. Подробнее.

9 ноября 1995 года Украину приняли в Совет Европы. В этот день прошла торжественная церемония вступления Украины в СЕ, в которой приняла участие делегация во главе с премьер-министром Украины.

9 ноября 2022 года российский «генерал Армагеддон» Суровикин объявил о «непростом решении» — выводе оккупационных войск из Херсона и с правого берега Днепра в целом.

Церковный праздник 9 ноября

9 ноября чтят память преподобной Матроны. Подробнее.

Народные приметы

Утренний туман предвещает быстрое потепление.

Если на деревьях иней – к быстрым заморозкам.

Если утром слышно пение птиц, погода будет хорошей.

Что нельзя делать 9 ноября

Нельзя делать стрижку, маникюр и педикюр.

Нельзя давать обещания, если не уверены, что сможете их выполнить.

Нельзя брать деньги взаймы и оформлять кредиты.