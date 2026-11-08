Сложная ситуация на Харьковщине: Зеленский и Минэнерго про удары по энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября сообщил о последствиях российской атаки на энергетику Украины. Среди пострадавших регионов — Харьковская область. Наиболее сложная ситуация — в Днепре и регионе.

«Была ночью атака по Днепровщине. Россияне ударили по энергетике, и более 600 тысяч человек в Днепре и области остались без света. Сложная ситуация в Харьковской области. Много отключений в целом в регионах. Только в Житомирской области после российского обстрела без отопления осталось 140 многоэтажек. Практически в каждом пострадавшем городе и громаде продолжаются ремонтные работы», — написал Зеленский.

Он отметил, что за эту неделю россияне выпустили по городам и громадам Украины 115 ракет разных типов, почти 1900 управляемых авиабомб и более 3000 ударных дронов.

По оперативным данным Минэнерго, из-за российских атак на объекты энергетики минувшей ночью есть обесточивания в Днепровской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Также временно потеряла внешнее питание оккупированная Запорожская АЭС, она работает на генераторах.

«Самая сложная на утро ситуация на Днепровщине. В результате вражеских атак повреждено значительное количество важных для электроснабжения области энергообъектов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. До стабилизации ситуации в регионе действуют экстренные аварийные отключения. Аварийные отключения применены в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Сложной остается ситуация в столичном регионе. Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры продолжают действовать сетевые ограничения», — проинформировали в министерстве.

Напомним, Харьковоблэнерго около 10 утра 8 ноября предупредило, что в области начались аварийные отключения. Об ударах по критической инфраструктуре, из-за которых произошли отключения электричества, сообщали мэры Лозовой и Златополя. По данным Златопольського городского головы Николая Бакшеева, на Харьковщине обесточены 250 тысяч абонентов.