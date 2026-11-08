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Новости Харькова — главное 8 ноября: как прошла ночь, фронт

Происшествия 08:04   08.11.2026
Оксана Горун
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Новости Харькова — главное 8 ноября: как прошла ночь, фронт

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:04

Восемь российских атак отбили на Харьковщине — Генштаб

«На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили восемь атак противника в сторону населенных пунктов Казачья Лопань, Радьковка, Охримовка и в районах Волчанска, Цегельного, Волчанских Хуторов. На Купянском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили», — проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 8 ноября.

06:59

Ночью по Харькову ударила «Молния»

Всю ночь с 7 на 8 ноября Харьков провел в состоянии воздушной тревоги. Ее объявили еще в 19:40 7 ноября — и отбоев не было. В небе региона фиксировали российские реактивные ударные беспилотники. Ночью в городе был взрыв: мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» БпЛА «Молния» в Шевченковском районе и пожаре на месте происшествия.

Информации о пострадавших не поступало. По состоянию на 06:59 тревога продолжается  в Харькове, а также Харьковском, Берестинском, Лозовском и Изюмском районах области.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2026 в 08:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".