Новости Харькова — главное 8 ноября: как прошла ночь, фронт

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:04

Восемь российских атак отбили на Харьковщине — Генштаб

«На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили восемь атак противника в сторону населенных пунктов Казачья Лопань, Радьковка, Охримовка и в районах Волчанска, Цегельного, Волчанских Хуторов. На Купянском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили», — проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 8 ноября.

06:59

Ночью по Харькову ударила «Молния»

Всю ночь с 7 на 8 ноября Харьков провел в состоянии воздушной тревоги. Ее объявили еще в 19:40 7 ноября — и отбоев не было. В небе региона фиксировали российские реактивные ударные беспилотники. Ночью в городе был взрыв: мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» БпЛА «Молния» в Шевченковском районе и пожаре на месте происшествия.

Информации о пострадавших не поступало. По состоянию на 06:59 тревога продолжается в Харькове, а также Харьковском, Берестинском, Лозовском и Изюмском районах области.