«Они на той стороне»: в Харькове начался заочный суд за 59 убитых в Грозе 📹

В Харькове 6 ноября начался судебный процесс в деле об одном из самых кровавых военных преступлений РФ — ударе ракетой «Искандер» по селу Гроза Харьковской области 5 октября 2023 года, который унес жизни 59 гражданских жителей. Дело рассматривают заочно, так как пятеро российских высокопоставленных чиновников и двое местных наводчиков в настоящее время находятся в РФ.

«Ну, суд судом, но надежды на этот суд нет никакой, потому что их никто не накажет. Они находятся на той стороне», — комментирует начало слушания потерпевший Александр Муховатый.

На той стороне — это в России. Александр говорит об обвиняемых в деле о ракетном ударе по селу Гроза. Именно они, по версии следствия, убили троих его самых родных людей.

«Я потерял маму, брата и жену брата. Я думаю, что мама для всех это самый важный человек в жизни…» — делится Александр.

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В тот страшный день родственники мужчины были в кафе «Спутник» на поминках военного, которого перезахоронили в родном селе. Ракета «Искандер» оборвала жизни 59 человек, среди которых был ребенок. Это почти шестая часть населения села.

«Туда собрались исключительно гражданские лица. Это один из крупнейших ударов по гражданскому населению, целенаправленных», — подчеркивает начальник управления Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.

Следствие длилось почти три года. За это время правоохранители установили пятерых российских высокопоставленных лиц и двоих местных наводчиков. Все обвиняемые, по данным прокуратуры, на данный момент живы и находятся в России. Поэтому их судят заочно.

«Были бы они здесь, это было бы одно, а так никакого наказания им 100% не будет. Они продолжают дальше убивать украинский народ – детей, пенсионеров, женщин. Это, возможно, кто-то из наших ребят или ракету туда какую-то пустит и их, как говорят, уничтожат, или дрон. Это одна надежда», — говорит потерпевший Александр Муховатый.

В прокуратуре не соглашаются и настаивают на принципиальности судебного процесса.

«Этот суд важен, поскольку каждый потерпевший нуждается в справедливости. Война может быть завершена только после того, как все военные преступники будут привлечены к уголовной ответственности в судах Украины или в Международном уголовном суде за совершение военных преступлений», — подчеркивает Спартак Борисенко.

Навели ракету, по версии следствия, бывшие жители Грозы — братья Мамоны. Оба выехали в Россию перед деокупацией села.

«Знал старшего, Владимира. Я его в детстве нянчил. Честно сказать, если бы я знал, что он так сделает, я бы его еще в детстве утопил бы в пруду», — вспоминает Александр Муховатый.

Еще одна потерпевшая — Татьяна Зимбровская — из-за удара по Грозе потеряла брата. Женщина оставалась в селе во время оккупации и вспоминает жестокость Мамона-старшего.

«Старший этот, Вовка, обижал людей, в полиции работал. Такой он был, агрессивный. Он помогал, кто был в АТО, ребят хватали в подвал, там били и издевались. Он этим занимался», — рассказывает Татьяна Зимбровская.

Потерпевшие больше всего волнуются, чтобы судебный процесс не стал формальностью и они наконец дождались справедливости. Часть уже подала гражданские иски и требует компенсации морального вреда.

«В производстве установлен ущерб почти в 11 миллионов гривен. Это ущерб, нанесенный непосредственно в результате удара, материальный ущерб. Моральный ущерб – это исключительно на усмотрение потерпевших», — объясняет Спартак Борисенко.

Всего в деле 60 потерпевших, но на первый суд пришли только девять. Еще более 30 человек не хотят ходить на заседания и подали ходатайства о рассмотрении без их присутствия. До сих пор следствие не может выйти на связь с десятью людьми, а это сделать необходимо.

«Если потерпевшие не явятся в подготовительное судебное заседание, мы не сможем, к сожалению, проводить без их участия судебное разбирательство. Я надеюсь, что до следующего судебного заседания все потерпевшие предоставят заявления или непосредственно придут в суд», — замечает прокурор.

Также на суде должны присутствовать все защитники обвиняемых. Их пятеро, и в этот раз один не явился, что стало причиной переноса заседания. Новую дату объявят, когда согласуют со всеми адвокатами.

Напомним, 5 октября 2023 года ракетой «Искандер-М» россияне ударили по кафе «Спутник» в селе Гроза Шевченковской громады Купянского района, убив 59 человек, в том числе 8-летнего ребенка. Расследование длилось около трех лет. Осмотр места трагедии, 3D-сканирование, анализ обломков ракеты, установка траектории ее полета, определение места запуска, проведение более 270 судебных экспертиз и другие следственные действия позволили установить личности причастных к этому удару. По данным следствия, координаты гражданского объекта и точное время проведения поминального обеда врагу передали двое братьев, ранее проживавших в Грозе. Они добровольно сотрудничали с оккупантами во время захвата поселка Шевченково, а затем бежали в РФ.

В июле 2026 года прокуроры заочно сообщили о подозрении пяти российским чиновникам — от тех, кто передал координаты, до тех, кто определил цель, принял решение об ударе, отдал приказ и обеспечил запуск ракеты. Оккупантам инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. Двух братьев будут судить за пособничество и госизмену. В октябре 2026 года дело об ударе по Грозе передали в суд.