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«Приговор должен быть»: суд по делу о гибели 59 человек в Грозе перенесли

Оригинально 12:55   06.11.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
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«Приговор должен быть»: суд по делу о гибели 59 человек в Грозе перенесли

Судья Индустриального райсуда Сергей Шевченко отложил первое подготовительное заседание по делу по российскому удару по Грозе. Причина – защитник одного из обвиняемых занят в другом производстве. Корреспондентка МГ «Объектив» пообщалась с родными погибших.

«Суд судом, но надежды на этот суд нет никакой. Потому, что их никто не накажет. Они находятся на той стороне. Были бы они здесь, это было бы одно, а так никакого наказания им 100% не будет. Они продолжают убивать украинский народ — детей, пенсионеров, женщин. Это, возможно, кто-то из наших ребят или ракету туда какую-нибудь пустит и их, как говорится, их уничтожат, или дрон. Вот одна надежда», — говорит потерпевший Александр Муховатый.

В результате этого удара мужчина потерял мать, брата и его жену.

Потерпевший знал одного из фигурантов дела — Владимира Мамона (подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами и наведении удара).

«Он меньше меня, я его в детстве нянчил. Честно сказать, если бы я знал, что он так сделает, я бы его еще в детстве утопил бы в пруду. Он, когда случилась оккупация, перешел работать на сторону врага. И то, что он творил в оккупации, оно все-таки повлияло. Людей избивали и забирали, и деньги требовали. Ну, все как бандюки. Убить пол села и быть безнаказанными, это не по-человечески. Все равно приговор какой-то должен быть», – отметил Александр.

В общем по делу — 60 потерпевших, они еще подают гражданские иски о компенсации морального вреда, поэтому общая сумма неизвестна.

Суд по Грозе 6 ноября

По данным правоохранителей, сейчас поступило более 30 заявлений от потерпевших о проведении судебных заседаний без их участия. В то же время их планируют вызвать в суд для допроса. Приблизительно с десятью пострадавшими сейчас отсутствует связь. Прокуратура пытается установить их местонахождение через родственников.

«Следствие длилось почти три года. В ходе досудебного расследования было установлено пять непосредственно генералов РФ, организовавших и обеспечивших и отдавших приказ на нанесение удара в поселке Гроза. Также были установлены два гражданина Украины, которые способствовали совершению этого преступления – предоставили непосредственно координаты и информацию о проведении в кафе «Спутник» поминального мероприятия, связанного с перезахоронением защитника Украины», – сообщил начальник управления Харьковской облпрокуратуры Спартак Борисенко.

По его словам, заседание отложили, потому что в такой категории дел участие защитников обвиняемых обязательно. Дату следующего суда назначат позже, согласовав со всеми адвокатами.

«Этот суд важен, поскольку каждый потерпевший нуждается в справедливости в производстве, и каждый потерпевший, каждый сын, дочь или выжившие родственники должны знать, кто непосредственно виноват в гибели их близких», — подчеркнул Борисенко.

Справедливости ждет и Татьяна Зимбровская. Женщина потеряла родного брата, ему было 59 лет.

Напомним, 5 октября 2023 года российская баллистическая ракета «Искандер-М» попала в кафе «Спутник». Местные жители собрались там на поминальный обед после перезахоронения украинского военного. 59 человек погибли, среди которых 8-летний ребенок. Таким образом, установили правоохранители, оккупанты убили почти шестую часть всего населения Грозы. Это наиболее массовая гибель гражданских в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ в результате одной атаки.

Расследование длилось около трех лет. Осмотр места трагедии, 3D-сканирование, анализ обломков ракеты, установка траектории ее полета, определение места запуска, проведение более 270 судебных экспертиз и другие следственные действия позволили установить личности причастных к этому удару, сообщили правоохранители. По данным следствия, координаты гражданского объекта и точное время проведения поминального обеда врагу передали двое братьев, ранее проживавших в Грозе. Они добровольно сотрудничали с оккупантами во время захвата поселка Шевченково, а затем бежали в РФ.

В июле 2026 года прокуроры заочно сообщили о подозрении пяти российским чиновникам — от тех, кто передал координаты, до тех, кто определил цель, принял решение об ударе, отдал приказ и обеспечил запуск ракеты.  Оккупантам инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. Двух братьев будут судить за пособничество и госизмену. В октябре 2026 года дело об ударе по Грозе передали в суд.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2026 в 12:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Судья Индустриального райсуда Сергей Шевченко отложил первое подготовительное заседание по делу по российскому удару по Грозе.".