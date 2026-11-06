“Вирок має бути”: суд у справі про загибель 59 людей у Грозі перенесли

Суддя Індустріального райсуду Сергій Шевченко відклав перше підготовче засідання у справі щодо російського удару по Грозі. Причина – захисник одного з обвинувачених зайнятий в іншому провадженні. Кореспондентка МГ «Об’єктив» поспілкувалася з рідними загиблих.

“Суд судом, але надії на цей суд немає ніякої. Тому, що їх ніхто не покарає. Вони знаходяться на тій стороні. Були б вони тут, це було б одне, а так ніякого покарання їм 100% не буде. Вони продовжують далі вбивати український народ – дітей, пенсіонерів, жінок. Це, можливо, хтось із наших хлопців чи ракету туди якусь пустить і їх, як кажуть, знищать, або дрон. Оце одна надія», – каже потерпілий Олександр Муховатий.

Внаслідок цього удару чоловік втратив матір, брата та його дружину.

Потерпілий знав одного з фігурантів справи – Володимира Мамона (якого підозрюють у співпраці з окупантами та наведенні удару).

«Він менший від мене, я його в дитинстві няньчив. Чесно сказати, якби я знав, що він так зробить, я б його ще в дитинстві втопив би у ставку. Він, коли сталася окупація, перейшов працювати на бік ворога. І те, що він творив в окупації з окупантами, воно все ж повипливало. Людей били і забирали, і гроші вимагали. Ну, все як бандюки. Вбити пів села і бути безкарними, це не по-людськи. Все одно вирок якийсь має бути», – зазначив Олександр.

Загалом у справі – 60 потерпілих, вони ще подають цивільні позови щодо компенсації моральної шкоди, тому загальна сума невідома.

За даними правоохоронців, наразі надійшло понад 30 заяв від потерпілих про проведення судових засідань без їхньої участі. Водночас надалі їх планують викликати до суду для допиту. Приблизно з десятьма потерпілими зараз відсутній зв’язок. Прокуратура намагається встановити їхнє місцеперебування через родичів.

«Слідство тривало майже три роки. Під час досудового розслідування було встановлено п’ять безпосередньо генералів РФ, які організували та забезпечили і віддали наказ на нанесення удару в селищі Гроза. Також були встановлені два громадянина України, які сприяли вчиненню цьому злочину – надали безпосередньо координати та інформацію про проведення в кафе «Супутник» поминального заходу, пов’язаного із перепохованням захисника України», – розповів начальник управління Харківської облпрокуратури Спартак Борисенко.

За його словами, засідання відклали, тому що в такій категорії справ участь захисників обвинувачених є обов’язковою. Дату наступного суду призначать пізніше, узгодивши з усіма адвокатами.

«Цей суд важливий, оскільки кожен потерпілий потребує справедливості в провадженні, і кожен потерпілий, кожен син, донька або родичі, які вижили, мають знати, хто безпосередньо винен у загибелі їхніх близьких осіб», – підкреслив Борисенко.

Справедливості чекає і Тетяна Зімбровська. Жінка втратила рідного брата, йому було 59 років.

Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року російська балістична ракета “Іскандер-М” потрапила до кафе “Супутник”. Місцеві жителі зібралися там на поминальний обід після перепоховання українського військового. 59 людей загинули, серед яких 8-річна дитина. Таким чином, встановили правоохоронці, окупанти вбили майже шосту частину населення Грози. Це наймасовіша загибель цивільних у Харківській області з початку повномасштабного вторгнення РФ внаслідок однієї атаки.

Розслідування тривало близько трьох років. Огляд місця трагедії, 3D-сканування, аналіз уламків ракети, встановлення траєкторії її польоту, визначення місця запуску, проведення понад 270 судових експертиз та інші слідчі дії дозволили встановити особи причетних до цього удару, повідомили правоохоронці. За даними слідства, координати цивільного об’єкта та точний час проведення поминального обіду ворогові передали двоє братів, які раніше проживали в Грозі. Вони добровільно співпрацювали з окупантами під час захоплення селища Шевченкове, а потім тікали до РФ.

У липні 2026 року прокурори заочно повідомили про підозру п’ятьом російським чиновникам — від тих, хто передав координати, до тих, хто визначив мету, ухвалив рішення про удар, наказав і забезпечив запуск ракети. Окупантам інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством. Двох братів судитимуть за пособництво та держзраду. У жовтні 2026 року справу про удар по Грозі передали до суду.