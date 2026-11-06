Чому в Харкові світло відключають по-різному: Терехов пояснив логіку

Керівництво Харкова зверталося до енергетиків, щоб певним чином збалансувати систему відключень світла. Це пов’язано із відсутністю в окремих районах тепла, пояснив мер Ігор Терехов.

“Сьогодні є райони, в яких є теплопостачання та гаряча вода, є райони, в яких немає теплопостачання та гарячої води. Але сьогодні працюють тепловики, і ми робимо сьогодні все можливе, працюємо 24 години на добу для того, щоб якнайшвидше зробити так, щоб були комунальні послуги у містян. Тому ми звернулися і до наших енергетиків, щоб збалансувати так системну, щоб там, де немає теплопостачання та гарячої води, якнайбільше було енергопостачання. І це дуже важливо”, — сказав Терехов у етері нацмарафону.

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За інформацією мера Харкова, на момент, коли росіяни масовано вдарили по об’єктах теплоенергетики Харкова, у місті вже увімкнули опалення для 90% житла. Проте наслідки “прильотів” настільки серйозні, що частину потужностей, що генерують тепло, все ще не відновили. Що ж до електрики, то напружена ситуація з нею – в усій Україні.

“Це пов’язано з тим, що наш противник б’є по енергетичних об’єктах, об’єктах теплової генерації, об’єктах водопостачання. І, звісно, це все відбивається на тому, яке електро- та теплопостачання є, в тому числі й у місті Харкові. Сьогодні Харківобленерго та Укренерго, бо вони відповідають за електропостачання, ввели графіки відключення, вони існують у Харкові”, – відзначив міський голова.