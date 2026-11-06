Live
  • Пт 06.11.2026
  • Харків  +5°С
  • USD 45.44
  • EUR 51.04

Чому в Харкові світло відключають по-різному: Терехов пояснив логіку

Записано 12:43   06.11.2026
Оксана Горун
Підпишіться на нас в Google
Чому в Харкові світло відключають по-різному: Терехов пояснив логіку

Керівництво Харкова зверталося до енергетиків, щоб певним чином збалансувати систему відключень світла. Це пов’язано із відсутністю в окремих районах тепла, пояснив мер Ігор Терехов.

“Сьогодні є райони, в яких є теплопостачання та гаряча вода, є райони, в яких немає теплопостачання та гарячої води. Але сьогодні працюють тепловики, і ми робимо сьогодні все можливе, працюємо 24 години на добу для того, щоб якнайшвидше зробити так, щоб були комунальні послуги у містян. Тому ми звернулися і до наших енергетиків, щоб збалансувати так системну, щоб там, де немає теплопостачання та гарячої води, якнайбільше було енергопостачання. І це дуже важливо”, — сказав Терехов у етері нацмарафону.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

За інформацією мера Харкова, на момент, коли росіяни масовано вдарили по об’єктах теплоенергетики Харкова, у місті вже увімкнули опалення для 90% житла. Проте наслідки “прильотів” настільки серйозні, що частину потужностей, що генерують тепло, все ще не відновили. Що ж до електрики, то напружена ситуація з нею – в усій Україні.

Читайте також: Харків засипає крижаною крупою (відео)

“Це пов’язано з тим, що наш противник б’є по енергетичних об’єктах, об’єктах теплової генерації, об’єктах водопостачання. І, звісно, це все відбивається на тому, яке електро- та теплопостачання є, в тому числі й у місті Харкові. Сьогодні Харківобленерго та Укренерго, бо вони відповідають за електропостачання, ввели графіки відключення, вони існують у Харкові”, – відзначив міський голова.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Новини Харкова – головне 6 листопада: удар по копах, крижана крупа у місті
Новини Харкова – головне 6 листопада: удар по копах, крижана крупа у місті
06.11.2026, 13:29
Сьогодні 6 листопада 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 листопада 2026: яке свято та день в історії
06.11.2026, 06:00
Харків засипає крижаною крупою (відео)
Харків засипає крижаною крупою (відео)
06.11.2026, 12:19
Як відключатимуть світло у п’ятницю на Харківщині – графіки
Як відключатимуть світло у п’ятницю на Харківщині – графіки
06.11.2026, 07:15
По авто копів у Дергачах вдарили росіяни: які наслідки (доповнено)
По авто копів у Дергачах вдарили росіяни: які наслідки (доповнено)
06.11.2026, 11:03
Втекли з полону та тероризували цивільного: двом військовим РФ вручили підозру
Втекли з полону та тероризували цивільного: двом військовим РФ вручили підозру
06.11.2026, 11:30

Новини за темою:

06.11.2026
“Є певна небезпека” – Терехов прокоментував зміни маршрутів електричок
06.11.2026
“Було багато пацієнтів після операцій” – мер про удар по 18 лікарні в Харкові
06.11.2026
Харків засипає крижаною крупою (відео)
06.11.2026
Як відключатимуть світло у п’ятницю на Харківщині – графіки
05.11.2026
FPV прориваються в Харків; повернення ГПВ – підсумки 5 листопада


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Чому в Харкові світло відключають по-різному: Терехов пояснив логіку», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2026 в 12:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівництво Харкова зверталося до енергетиків, щоб певним чином збалансувати систему відключень світла, пояснив мер Ігор Терехов".