“Було багато пацієнтів після операцій” – мер про удар по 18 лікарні в Харкові

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що роботу 18 лікарні Харкова, по якій прилетів російський КАБ, відновлюють “крок за кроком”.

Він також поділився подробицями щодо наслідків російського злочину.

“Удару завдано по 18 лікарні міста Харкова, яка розташована в Немишлянському районі. Це було посеред ночі, і там було багато пацієнтів, які були після операцій, пацієнти з тяжкими захворюваннями серця, інсультами. Уявіть собі, яка ситуація була. Ми передислокували цих пацієнтів. Я в цей час був у відрядженні та перервав це відрядження достроково – повернувся до Харкова. І хочу сказати, що ті руйнації, які ми маємо по лікарні, вони дійсно жахливі. Ми перевели пацієнтів, поступово, крок за кроком, зараз ми відновлюємо роботу цієї лікарні. Я дуже вдячний усьому медичному персоналу, який так відважно працював. Вони своєчасно спустили в спеціальне приміщення людей, які перебували в цій лікарні вночі. Це було бомбосховище. І тим самим врятували життя. Але з усім тим після цього удару ми мали 73 людини, які звернулися за медичною допомогою до лікарів“, — навів подробиці Терехов в етері нацмарафону.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, близько 03:20 у Харкові пролунала серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про балістику та КАБи. Жителі міста повідомляли, що в окремих районах відключилася електрика. Тим часом Повітряні сили ЗСУ послідовно попередили про ракету на Зміїв та КАБах на Харків. Одне із влучань прийшлося по лікарні в Немишлянському районі. 226 пацієнтів лікарні довелося евакуювати до інших медзакладів. Було зафіксовано ворожий удар в перехід між корпусами одного з медичних закладів. Пошкоджено будівлю одного з медвідділень, скління вікон чотирьох багатоповерхових житлових будинків, десять легкових автомобілів, уточнив Синєгубов. Мер Ігор Терехов додав: у результаті “прильоту” вилетіли також понад тисячу вікон у лікарні та прилеглих багатоповерхівках